Le voyage des Spurs à Villa Park est incertain après que le club des Midlands ait renvoyé pas moins de 14 tests Covid-19 positifs de leur bulle de première équipe, forçant l’ensemble du personnel et de l’équipe à l’isolement.

Villa alignera une équipe des moins de 23 ans et des moins de 18 ans lors du match de troisième tour de la FA Cup vendredi contre Liverpool, mais la Premier League pense que l’intégrité de la compétition serait compromise s’ils étaient forcés de jouer une équipe de jeunes contre les Spurs.

Étant donné que les joueurs touchés de Villa doivent être isolés pendant 10 jours et plus de la bulle de la première équipe pourrait encore attraper le virus, le statut du match de mercredi est sérieusement mis en doute.

Le match de la Ligue des Spurs contre Fulham le mois dernier a été reporté à la suite d’une épidémie de Covid dans le club de l’ouest de Londres, et leur match contre Southampton en avril devra également être réorganisé après avoir atteint la finale de la Coupe de la Ligue.

Mourinho a déclaré: “Je pense que c’est une situation totalement impossible pour un club d’avoir trois matches reportés, surtout si ce club joue en Europe.

“Si c’est un club qui ne joue pas en Europe, il y a toujours les matches de l’UEFA, qui sont de six à huit matches pour les équipes de la Ligue des champions et dans le cas de la Ligue Europa encore plus. Donc, pour une équipe de la Ligue Europa, avoir trois matches. reporté est impossible. Complètement impossible. C’est la seule chose que je puisse dire. “

Si Villa n’est pas en mesure de remplir le match, il a été suggéré que les Spurs pourraient jouer Fulham en milieu de semaine, bien que les Cottagers devraient affronter Chelsea vendredi prochain.

“Ce n’est pas à moi de trouver des solutions”, a ajouté Mourinho. «Je ne vais pas mentir, j’ai fait ce genre d’exercice hypothétique avec mon personnel mais nous n’avons aucune influence et nous ne voulons pas avoir d’influence. La seule chose que nous pouvons dire, c’est ce que nous avons fait au début de la saison [play twice in one mid-week] est impossible à répéter et nous refusons de répéter.

«Nous devons défendre nos joueurs, l’intégrité de notre compétition et nous n’accepterions jamais de jouer sept matchs en trois semaines comme nous le faisions auparavant.

“On ne peut pas être mis dans une situation impossible. Donc je le répète: avoir trois matches reportés est impossible. Ce n’est pas à nous de trouver des solutions, je pense que c’est le moment pour la Premier League de faire preuve de leadership et de prendre des décisions. Décisions pour un club. comme nous qui essaye de tout, chaque jour pour être prêt à jouer, pour suivre les règles que nous avions entre les mains depuis le début de la compétition, nous ne pouvons pas être punis.

«Si nous ne jouons pas contre Aston Villa, nous aurons trois matches reportés et c’est impossible car après la saison, nous aurons les Euros et les Euros ne seront pas déplacés.

“Dès le début de la compétition, nous savions que nous pouvions jouer à des matchs avec 14 joueurs de tous les joueurs disponibles, y compris les joueurs de l’académie, selon les règles, nous savions que cela pouvait nous arriver”, a poursuivi Mourinho. “Nous avons eu des cas positifs, nous ne pouvons pas le nier. Des joueurs, des entraîneurs, d’autres membres du personnel. Nous avons aussi eu des problèmes. Je ne peux pas en dire plus, seulement qu’il nous sera impossible de jouer avec trois matches reportés.”

Si les Spurs se qualifient pour les finales de la Ligue Europa et de la FA Cup, il leur restera encore 38 matches cette saison, mais Mourinho a insisté sur le fait qu’il n’abandonnerait pas une seule compétition.

«Pourquoi devrions-nous sacrifier quelque chose? il a dit. “Ce n’est pas l’objectif de la compétition, ce n’est pas l’objectif du football. Je ne pense pas que quiconque devrait être poussé à sacrifier quoi que ce soit. Nous ne voulons pas abandonner des compétitions. Nous ne voulons pas être punis sans faire n’importe quoi pour être puni. “

L’entraîneur de Brentford, Thomas Frank, est l’une des deux personnes de l’ouest de Londres à avoir été testée positive après la défaite en demi-finale de la Coupe de la Ligue mardi aux Spurs.

Mourinho a serré la main de Frank, qui a intimement embrassé le milieu de terrain et compatriote des Spurs Pierre-Emile Hojbjerg après le match, mais le Portugais a révélé que toute son équipe et son personnel avaient renvoyé des tests négatifs depuis mardi soir.

“Avant le match, Thomas était négatif”, a-t-il déclaré. “Et tout le monde dans son club et notre club impliqué dans le jeu, tout le monde était négatif. Donc ce petit contact pouvait être évité, peut-être oui. Mais nous avons tous senti que c’était sûr parce que tout le monde était négatif. négatif. On nous a dit un test négatif entre les joueurs et le staff technique, tout le monde est négatif. Donc nous lui souhaitons juste le meilleur rétablissement et de revenir bientôt avec son équipe. En même temps, nous souhaitons bonne chance à son staff qui doit être en charge.”

