L’Ivoirien a été sanctionné pour une poussée imprudente sur James Justin et Jamie Vardy a ouvert le score sur place avec le coup de pied final de la première mi-temps.

L’ancien attaquant anglais a ensuite forcé un but contre son camp à Toby Alderweireld, alors que les Foxes condamnaient un Spurs terne à des défaites consécutives et les devançaient dans le tableau.

C’était le quatrième penalty qu’Aurier avait concédé depuis ses débuts avec les Spurs en 2017, seul David Luiz en concédant plus (cinq) dans la même période, mais Mourinho a refusé de critiquer l’arrière droit.

“C’est un problème? Concentrons-nous sur aujourd’hui”, a déclaré Mourinho par la suite.

“Aujourd’hui, il a fait une erreur, mais avant son erreur à la 45e ou à la 46e minute, d’autres joueurs ont fait des erreurs dans d’autres domaines du terrain. Je ne peux pas blâmer un joueur pour une erreur.

“La pénalité n’est pas une pénalité” créée “, ce n’est pas quelque chose qui vient dans l’ordre de quelque chose de grand”, a ajouté le manager des Spurs. “Pour moi, cela n’a aucun rapport avec le contexte de l’époque, car à l’époque c’était notre meilleure période de la première mi-temps.

“Nous commençons mal, les 20 premières minutes peut-être était une mauvaise performance, quelques points vides en termes de pressing, d’attitude, de récupération du ballon. Je n’aimais pas du tout. Pendant la première mi-temps, nous avons changé, adapté les positions, surtout au milieu de terrain, l’équipe s’est beaucoup améliorée, nous avons une période de domination, quelques bonnes occasions, puis le penalty, qui était hors du contexte du jeu pour le moment.

“Ils ne nous ont pas dérangés. Ils ont marqué Toby contre son camp et je ne me souviens de rien d’autre. Je me souviens [Kasper] Schmeichel fait un arrêt phénoménal de Sonny au second poteau et nous sommes dominant et essayant. Nous n’avons pas créé 15 occasions en seconde période.

“Mais c’est une bonne équipe, ils savent se défendre, abandonner les lignes et ils ont créé des difficultés avec leur organisation défensive.”

Un point en trois matches a entamé les objectifs de Tottenham de la saison, mais Mourinho a déclaré qu’ils ne se concentraient que sur le quart de finale de la Coupe EFL de mercredi à Stoke.

Il a poursuivi: “Je suis frustré quand je perds mais ce n’est pas comme s’il y avait un objectif qui ne peut pas être atteint. Notre objectif est de gagner le prochain match et le résultat des matchs précédents, ils n’interfèrent pas dans notre objectif pour le prochain. rencontre.

“Le prochain match que nous voulons gagner comme nous voulions gagner aujourd’hui. Ne vous méprenez pas. Je veux gagner des matchs et ce qui se passe avant le match ne devrait pas avoir d’impact sur le prochain, c’est ce que je pense. va arriver. Nous devons toujours essayer de gagner le prochain match. “