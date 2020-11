Le patron de la ville, Pep Guardiola, a par la suite confirmé lors de sa propre conférence de presse d’avant-match que Sterling avait effectivement repris l’entraînement vendredi.

“Gareth Southgate, j’ai lu, je ne pense pas que je me trompe dans ce que j’ai lu, il aurait dit que certains managers de clubs de football, ils faisaient pression pour ne pas jouer pour l’équipe nationale et à cause de cela, il ressent parfois le besoin de appelez les directeurs de club pour essayer de calmer les émotions et essayer de contrôler la situation difficile pour lui », a déclaré Mourinho, qui célèbre son premier anniversaire en tant que manager des Spurs.

“Je voudrais qu’il dise qui. Je voudrais qu’il dise quels sont les entraîneurs qui font pression sur les joueurs pour qu’ils ne partent pas? Et je voudrais qu’il dise quels sont les entraîneurs qu’il appelle et parle au téléphone avec eux. .

“A part ça, il a le droit, il a le pouvoir d’appeler les joueurs qu’il veut. Il veut gagner des matchs, surtout après une défaite, le prochain match étant même un dead-rubber est un match important. Je sympathise avec ça. .