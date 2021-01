Tottenham a publié un communiqué samedi avant leur match de Premier League contre Leeds United qui condamnait les trois joueurs, le club étant «extrêmement déçu» par leurs actions.

Le trio a été photographié lors d’une grande fête au cours de la période des fêtes, avec Manuel Lanzini de West Ham également présent, enfreignant les directives strictes de niveau quatre.

La photo a été diffusée sur les réseaux sociaux et les Spurs ont réagi avec colère, les trois joueurs faisant face à des sanctions disciplinaires.

Lamela n’a pas été nommé dans l’équipe pour le coup d’envoi samedi midi contre Leeds, avec Reguilon sur le banc, tandis que Lo Celso est blessé.

S’exprimant sur BBC Radio 5 Live, l’ancien attaquant anglais Shearer a déclaré: “Jose Mourinho a été si critique et vocal sur la façon dont la Premier League a géré sa situation. [game called off against Fulham] ce avec quoi je suis totalement en désaccord. Vous devez accepter que nous vivons des moments étranges et difficiles – si cela doit être annulé à n’importe quel moment, alors il faut l’annuler.

«Pour voir ensuite certains de ses joueurs enfreindre les règles et les lois, en particulier lorsque des millions de personnes sacrifient tant non seulement dans ce pays mais dans le monde entier, Mourinho doit être tellement en colère.

Ce n’est pas la première fois que les joueurs des Spurs enfreignent les règles de verrouillage car il y a eu plusieurs incidents lors du premier verrouillage au printemps.

Mourinho a été vu en train de tenir une séance d’entraînement personnel avec Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon et Davinson Sanchez ont été vus courir ensemble, tandis que Serge Aurier était un récidiviste, ayant une coupe de cheveux et une séance d’entraînement personnel avec Moussa Sissoko.

West Ham a également rappelé à Lanzini, qui a marqué un but égalisateur contre les Spurs en octobre, de ses responsabilités.

Un porte-parole de West Ham a déclaré: “Le club a établi les normes les plus élevées possibles avec ses protocoles et mesures relatifs au COVID-19, nous sommes donc déçus d’apprendre les actions de Manuel Lanzini.

“La question a été traitée en interne et Manuel a été fortement rappelé à ses responsabilités.”

Rapports supplémentaires par l’AP.