L’arrière droit de Tottenham et James McClean ont tous deux renvoyé des tests positifs après avoir joué 90 minutes lors de la défaite 1-0 de la République contre le Pays de Galles en Ligue des Nations dimanche.

Doherty devra s’isoler jusqu’au milieu de la semaine prochaine, l’excluant du match de Premier League de samedi contre Manchester City et potentiellement de la visite de Ludogorets en Ligue Europa jeudi.

Mourinho a déjà pris pour cible le Pays de Galles et l’Angleterre au cours des quinze dernières semaines et il a renouvelé son assaut contre le football international, affirmant qu’il doutait que les fédérations suivaient à la lettre les protocoles Covid de l’UEFA.

Interrogé sur la situation de Doherty, Mourinho a déclaré: «Je peux parler de mon club et je peux avoir le sentiment que les autres clubs travaillent aussi extrêmement bien autour de ce problème que nous avons tous.

«Lorsque les joueurs quittent la bulle du club, l’histoire est une autre histoire.

«J’ai des doutes si tout le monde suit des protocoles dans la manière dont le joueur est protégé, une position est protégée et la société est protégée aussi. J’ai mes doutes.

«C’est un peu difficile pour moi de comprendre que le joueur, après un match, dans la même nuit de match, a un résultat positif.

“Pourquoi après? Pourquoi pas avant? C’est une question simple, probablement avec une réponse simple, mais je n’ai pas la réponse.

“Matt va bien. Bien sûr, il est isolé même de sa famille, de sa femme, de ses deux petits enfants. Il est isolé, on prend soin de lui médicalement – nutritionniste, science du sport – et maintenant il se sent bien mais nous devons suivre des protocoles donc normalement après un test négatif la semaine prochaine, il devrait être de retour. “

S’exprimant à l’occasion de son premier anniversaire en tant que patron des Spurs, Mourinho a affirmé qu’il était encore plus heureux maintenant que lorsqu’il a accepté le poste et a déclaré qu’il espérait être toujours en charge dans une autre année.

“Plus il y a d’empathie, plus il y a de connexion avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, plus vous êtes heureux et plus vous êtes heureux, plus vous pouvez donner”, a déclaré Mourinho.

«Et dans mon cas maintenant, je peux dire qu’un an après, je suis encore plus heureux que lorsque j’ai obtenu le poste et que je suis venu, donc pour moi, c’est un très bon sentiment.

«Vous me demandez maintenant ‘vous voyez-vous ici dans un an?’ Bien sûr que je le fais parce que je suis très heureux ici.

Les Spurs peuvent revenir en haut du tableau avec une victoire sur Manchester City dans le nord de Londres samedi.

Les critiques de Mourinho ont affirmé qu’il était l’homme d’hier, mais il a insisté sur le fait qu’il ne faisait que s’améliorer avec l’âge et les nouvelles expériences.

«Je n’arrête pas de dire que notre travail est celui où si la passion reste là, on ne peut que s’améliorer», a-t-il déclaré.

«Parce que c’est un métier où l’accumulation d’expériences ne peut que vous rendre meilleur.

“Et, pour moi, ce n’était pas seulement une accumulation d’expériences, mais aussi de nouvelles expériences. Venir dans un club à la mi-saison était la deuxième fois en 20 ans de football.

“Le verrouillage, le Covid, bien sûr, était la première fois. Travailler très dur et admirer le travail de mon club, en faisant un travail sage et équilibré [transfer] marché dans un moment aussi difficile, a également été une grande expérience.

“Créer cette mentalité du prochain match que nous voulons gagner semble une chose simple, semble basique mais ce n’est pas basique. C’est très difficile, le prochain match que nous voulons gagner. Nous allons perdre, je continue à dire la même chose, nous vont dessiner. Mais la mentalité du prochain match, je veux gagner. “

