Une finale à Wembley peut être un territoire inconnu pour les Spurs, mais Mourinho est maintenant sur le point de devenir l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la Coupe de la Ligue, soulignant pourquoi le club a opté pour une union surprenante avec le joueur de 57 ans.

Mourinho a remporté la compétition à quatre reprises, à égalité avec Pep Guardiola – dont Manchester City affrontera les voisins de United lors de l’autre demi-finale de mercredi – Sir Alex Ferguson et Brian Clough.

Clough a crédité le triomphe de Nottingham Forest lors de la désormais disparue Anglo-Scottish Cup en 1977 comme la clé pour faire de ses joueurs des gagnants et Forest a également remporté deux Coupes de la Ligue avant de passer à l’histoire avec des Coupes d’Europe consécutives.

en relation

Mourinho espère également que remporter la finale de la Coupe Carabao le 25 avril donnera à beaucoup de ses joueurs un avant-goût appétissant de l’argenterie, alors que les Spurs tentent de remporter un premier trophée depuis leur succès dans cette compétition en 2008.

Les Portugais ont adopté la même approche lors des deux périodes à Chelsea, remportant la Coupe de la Ligue 2005 avant de mener le club à des titres consécutifs de la Ligue. Il a répété l’astuce lorsqu’il est retourné à Stamford Bridge en 2014, remportant la Coupe de la Ligue et le titre de Premier League cette saison-là, tandis qu’à Manchester United, il a remporté la compétition en 2017 avant de remporter la Ligue Europa.

«Je suis venu en Angleterre en 2004 et je me souviens qu’à cette époque, j’ai dû apprendre la signification des coupes ici et j’ai toujours pris [the League Cup] sérieusement », dit-il.

L’approche de Mourinho est un changement marqué par rapport à son prédécesseur de Tottenham, Mauricio Pochettino, qui a déclaré une fois que gagner une coupe nationale ne «changerait rien» à son équipe timide et a insisté sur le fait que la Premier League et la Ligue des champions étaient les seuls «vrais» trophées.

en relation

Après avoir été laissés au revoir au troisième tour, à la suite d’une épidémie de coronavirus chez l’adversaire Leyton Orient, les Spurs n’ont disputé que trois matches, deux contre l’opposition au championnat, mais, tout comme contre Stoke, Mourinho a souligné son engagement dans la compétition en ne prenant aucun risque.

Il est resté avec sa colonne vertébrale de confiance d’Hugo Lloris, Eric Dier, Pierre-Emile Hojbjerg, Heung-min Son et Harry Kane, et les Spurs ont gagné d’une manière typique de leur manager, contrôlant le match à 1-0 avant de frapper Brentford avec un mortel. contre-attaque terminée par Son. Moussa Sissoko a offert un rappel de ses capacités avec les entraves, conduisant les Spurs à une avance de 12e minute.

Brentford, qui a terminé avec 10 hommes après le carton rouge tardif de Josh Dasilva, pensait avoir égalisé quand Ivan Toney a franchi la ligne, seulement pour que l’attaquant soit déclaré hors-jeu par le VAR.

Mourinho peut maintenant se permettre de reposer ses stars lors du match nul de la FA Cup dimanche à Marine alors que son attention se tourne vers de plus gros prix.