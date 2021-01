Tout comme lors du match nul 1-1 frustrant à Crystal Palace et aux Wolves le mois dernier, les Spurs n’ont pas réussi à s’appuyer sur et finalement à protéger une avance en première période, ce qui soulèvera inévitablement d’autres questions sur l’approche de Jose Mourinho.

Pour être juste envers leur manager, les Spurs ont également gaspillé devant le but à nouveau, gaspillant un catalogue d’occasions de mettre la lumière du jour entre eux et Fulham avant et après qu’Harry Kane ait ouvert le score avec un en-tête de plongée manuel.

De manière trop familière, les Spurs se sont tenus à l’écart des visiteurs et ont chuté de plus en plus profondément après l’intervalle, ce n’était donc pas une grande surprise quand Ivan Cavaleiro a dépassé Eric Dier pour égaliser avec une tête ferme. Cela est venu après que le remplaçant Ademola Lookman ait retourné Davinson Sanchez à l’envers.

Mourinho et ses joueurs se retrouveront à regarder en arrière sur un autre match lorsqu’ils ont eu de nombreuses occasions d’obtenir trois points, car ils ont raté l’occasion de revenir dans le top trois.

La performance ajoute au sentiment que les Spurs sont trop dépendants de Kane et Heung-min Son pour les buts, le Sud-Coréen subissant un hors-jour devant le but, frappant le poteau avec un tir éraflé quelques instants avant l’égalisation de Fulham.

Lors de la victoire 3-0 contre Leeds lors de leur dernière sortie en Premier League, les Spurs ont bâti sur une avance précoce de 1-0 pour dénicher des vainqueurs convaincants, suggérant un changement dans l’approche de Mourinho, la sécurité d’abord, contenir et contre.

Mais les Spurs ne montraient aucun signe d’aller pour la jugulaire contre les Cottagers et la performance suggérait que le jeu de Leeds était quelque peu anormal, alors que les Spurs revenaient au type, laissant Mourinho avec des problèmes familiers à résoudre et des questions à répondre.

Fulham profite d’une pause

Fulham a poursuivi sa forme impressionnante et n’a montré aucun effet néfaste de l’épidémie de coronavirus qui a décimé l’équipe de Scott Parker et a conduit au report de deux matches de championnat, y compris la rencontre initiale avec les Spurs le 30 décembre.

Ils semblaient les vainqueurs les plus probables après la tête de Cavaleiro, le superbe Ruben Loftus-Cheek forçant Hugo Lloris à se précipiter hors de sa ligne et à sauver – bien que Reguilon ait eu un but refusé pour hors-jeu peu de temps après.

Comme prévu par le patron des Spurs, Parker a nommé un XI fort, avec un seul changement par rapport à leur dernière sortie en Ligue, contre Southampton le lendemain de Noël.

Néanmoins, il était facile de comprendre pourquoi il estimait que la balance était fermement inclinée dans la direction de Tottenham, car Mourinho a effectué 10 changements par rapport à la victoire de dimanche au huitième rang de Marine, avec seulement Moussa Sissoko, qui a joué 45 minutes sur Merseyside, conservant sa place.

Seuls cinq des onze de départ de Parker ont participé à la victoire dans la prolongation contre QPR samedi et, si quelque chose, son équipe avait l’air rajeunie après une si longue pause de l’action de la Premier League.

Parker et son équipe peuvent tirer d’énormes encouragements du résultat, qui a suivi un match nul similaire contre les champions de Liverpool le mois dernier, mais la question est maintenant de savoir comment convertir un point en trois après une cinquième impasse consécutive.

Aurier et Reguilon offrent une double menace

La cheville gauche de Sergio Reguilon devient progressivement l’une des plus grandes armes de Tottenham.

Après une passe décisive pour Sissoko ici contre Brentford la semaine dernière, Reguilon a inscrit un centre encore meilleur pour le but de Kane, fouettant une balle rebondissante derrière les quatre arrière des Cottagers.

C’était sa troisième passe décisive en Premier League cette saison – des chiffres impressionnants étant donné que personne d’autre que Kane et Son n’en a réussi plus d’une.

De l’autre côté, Serge Aurier menaçait également les trois arrières de Fulham avec des courses dans le chenal. Le croisement de l’Ivoirien – souvent erratique – était sur le point et il a créé des chances de première mi-temps pour Reguilon, Kane et Son avec des balles féroces dans la surface. Les échecs se sont avérés coûteux.

Même lorsque les Spurs se sont assis après l’intervalle, Reguilon a continué à voler vers l’avant et le défenseur pensait qu’il avait marqué un vainqueur tardif sur le centre de Son, pour être signalé hors-jeu.

Cela fait un certain temps que les deux arrières latéraux de Tottenham ont offert une telle menace jumelle et leur affichage en première mi-temps a rendu les choses d’autant plus frustrantes que les Spurs semblaient s’asseoir après l’intervalle.