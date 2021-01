La performance atténuera les critiques de l’approche des Spurs suite aux accusations de négativité lors de leurs matchs nuls 1-1 contre Crystal Palace et Wolves le mois dernier.

Kane a marqué un penalty en première mi-temps avant de mettre en place Son avec un centre parfait d’un pouce, et la paire a maintenant combiné pour 13 buts cette saison – égalant un record de Premier League établi par Alan Shearer et Chris Sutton à Blackburn et avec 22 matchs encore à jouer. jouer.

Ayant été accusé de négativité ces derniers temps, Mourinho a annoncé Son et Kane, mais a insisté sur le fait qu’il voulait voir plus de buts d’ailleurs dans son équipe.

“Nous aurions pu marquer plus de buts”, a déclaré le manager des Spurs par la suite. “Nous avons eu de bonnes occasions de marquer, et pas seulement de la part des traditionnels Sonny et Kane. Nous avons eu de bonnes occasions de marquer, de bonnes positions de tir – Tanguy [Ndombele], [Pierre-Emile] Hojbjerg, [Steven] Bergwijn deux fois. Et cela me plaît aussi, car je veux que l’équipe joue avec ce genre de dynamique.

“Et bien sûr, le résultat est important. Nous n’avons pas disputé le dernier match et la série de résultats des quelques semaines au moins n’était pas bonne, nous avions donc besoin de ces trois points et nous montons un peu dans le tableau.

“[Kane and Son] sont de très bons joueurs comme vous le savez depuis de nombreuses années. Ils jouent bien sûr ensemble depuis de nombreuses années aussi. Cela, en plus de la façon dont nous voulons qu’ils interagissent, amène des objectifs. Je veux plus de buts, surtout de la part des autres joueurs, mais aujourd’hui, le deuxième but est génial, c’est aussi génial parce que c’est quelque chose dont nous avons parlé contre une équipe qui défend la façon dont Leeds le fait. C’est très important cette capacité d’avoir un attaquant sur l’aile droite et un ailier marquant sur le premier point. Cela nous plaît d’un point de vue stratégique. “

Steven Bergwijn a remporté le penalty, envoyé par Kane, mais a raté trois occasions à son retour dans le XI, après avoir été abandonné à la suite de deux ratés flagrants lors de la défaite à Liverpool le mois dernier.

“Nous avons besoin de lui pour marquer des buts”, a déclaré Mourinho à propos du Néerlandais. “Bien sûr, nous savons qu’il a la capacité de le faire. Si vous revenez un an en arrière, son premier match et il a marqué un but incroyable. Nous savons qu’il a la capacité de le faire.”

“Il accumule aussi des problèmes physiques. Même au cours des 10 dernières minutes, il touchait son aine, il touchait son adducteur. Il a des problèmes qui l’empêchent de s’entraîner correctement et à haute intensité donc il souffre un peu. Mais bien sûr, il donne de très bonnes choses à l’équipe. Je crois que les buts arriveront si son état s’améliore. “

