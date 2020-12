J

ose Mourinho a dit qu’il était «frustré» Tottenham s’est assis et a essayé de protéger leur avance pendant si longtemps avant qu’ils ne soient rattrapés par les loups.

Les Spurs ont pris l’avantage à Molineux après seulement 57 secondes à travers Tanguy Ndombele, mais ils se sont ensuite assis.

Ils ont mené pendant 85 minutes mais n’ont pas pu tenir après ce que Mourinho a dit être un manque d’ambition de ses joueurs.

Romain Saiss a égalisé pour obtenir un nul 1-1 pour les Wolves à la 86e minute alors que Tottenham a raté l’occasion de passer troisième et a perdu plus de points après une autre performance négative.

Mourinho a déclaré: «Je suis [frustrated]. Un point contre les Wolves ne serait normalement pas un mauvais résultat. Mais marquer un but dès la première minute et avoir le contrôle du match pour le reste, et avoir 89 minutes pour marquer plus de buts, c’est se sentir frustré.

en relation

«Je ne veux pas dire grand-chose. Je sais comment j’ai préparé l’équipe, je sais ce que j’ai demandé aux joueurs, je sais ce que je leur ai dit à la mi-temps. Je sais tout cela et je ne veux pas en dire beaucoup plus. Je donne du crédit aux Wolves bien sûr parce qu’ils nous ont mis une certaine pression. Une pression avec laquelle nous avons assez bien fait face, en contrôlant très bien le jeu. Mais nous n’avions pas cette ambition, cette envie d’aller plus loin.

«Nous avions le jeu sous contrôle. Nous avons concédé dans un coup de pied arrêté. Notre problème était que nous avons marqué dans les premières minutes, nous avions 89 minutes pour marquer plus de buts et nous ne l’avons pas fait. Pour moi, c’était le problème.

«Demandez aux joueurs à la mi-temps ce que je leur ai dit. Il ne s’agissait pas seulement de ne pas marquer de buts, il s’agissait de ne pas être dangereux, de ne pas être ambitieux. C’est un problème que nous marquions des buts tôt et que nous ne gagnions pas de matches.