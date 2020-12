Mais il était coupable d’avoir perdu le ballon alors que l’équipe locale marquait un égaliseur surprise moins de 10 minutes après la mi-temps.

Les Spurs ont quand même remporté la victoire, mais Mourinho se flétrissait dans son évaluation de Dele après que Jordan Thompson ait frappé à la 53e minute.

Il a été entendu dire: “Votre film nous a coûté cet objectif.”

Interrogé par la suite, Mourinho a déclaré: «Pour moi, un joueur qui joue à ce poste est un joueur qui doit se lier et doit créer et non créer des problèmes pour sa propre équipe.

«Bien sûr, dans cette situation là-bas, une contre-attaque objective pourrait probablement se terminer par un but ou par une action et au lieu de cela, elle conduit à une contre-attaque derrière nos défenseurs.

“Bien sûr, nous étions déséquilibrés parce que lorsque vous avez la possession, vous avez des arrières latéraux à l’écart et un autre milieu de terrain dans une ligne différente et ils nous ont attrapés dans une contre-attaque et ils ont transformé le résultat du match. C’était totalement entre nos mains, alors oui je suis bouleversé.

L’avenir des Spurs de Dele est mis en doute après être devenu un joueur de partie sous Mourinho. Et à l’approche du mercato de janvier, son départ pourrait arriver le plus tôt possible.

Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs marginaux, y compris Dele, avaient tenté leur chance dans la nuit, Mourinho a ajouté: “Certains oui, certains non.”