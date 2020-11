J

ose Mourinho pense que ce n’est qu’une question de temps avant que la “ légende ” Harry Kane ne bat le record de but de Jimmy Greaves pour Tottenham après que le capitaine de l’Angleterre ait marqué son 200e but pour le club lors de la victoire 3-1 de jeudi sur Ludogorets.

Kane a atteint le point de repère lors de sa 300e apparition avec les Spurs alors qu’il s’approche du record de 266 buts de Greaves, réalisé entre 1961 et 1970.

“Les chiffres font de lui une légende du club, avec ce qu’il réalise en Premier League et toutes les compétitions sont excellents pour un si jeune homme”, a déclaré Mourinho à BT Sport après la victoire en Ligue Europa.

“Ce soir, 45 minutes, un but et une passe. Oui, je crois qu’il peut [become Tottenham’s record scorer]. C’est juste une question de temps.”

Kane a été remplacé à la mi-temps en Bulgarie, après avoir marqué une tête du corner de Lucas Moura avant de rendre la faveur au Brésilien avec sa 10e passe décisive de la saison.

en relation

Giovani Lo Celso a rétabli l’avantage de deux buts des Spurs en seconde période après que Claudiu Keseru ait donné un bref espoir à Ludogorets juste après l’intervalle.

La performance était nettement meilleure que la défaite 1-0 de la semaine dernière contre le Royal Antwerp, alors que Dele Alli, Steven Bergwijn, Carlos Vinicius et Davinson Sanchez – qui ont tous commencé en Belgique – ont dû se contenter d’une place sur le banc.

Mourinho n’a mentionné aucun nom mais a déclaré que certains membres de son équipe, y compris probablement Kane, ne laissaient «aucune chance» à d’autres de se frayer un chemin dans son meilleur XI.

“Nous parlons des meilleurs joueurs, nous parlons des joueurs de Tottenham, j’attends toujours d’eux le maximum, donc je suis assez exigeant et je ne suis jamais content de peu”, a déclaré le Portugais.

“Il y a certaines choses dans ce match que j’attends beaucoup plus de nous, mais je suis content de l’initiative et de la responsabilité après avoir marqué le premier but et je suis heureux que nous ayons remporté le match assez confortablement.

(REUTERS)

“Il y a des joueurs qui, de par leur performance, ne donnent clairement aucune chance aux autres joueurs dans cette position parce qu’ils sont tellement, donc, si forts dans leurs performances. Les gens qui ne jouent pas régulièrement doivent sentir qu’à chaque minute ils sont sur le terrain. c’est une minute à prouver, c’est une minute à jouir, c’est donner le maximum. ”

Lo Celso a marqué son premier but de la campagne et a complété plus de 70 minutes alors qu’il continue de se remettre en forme après avoir raté la pré-saison en raison d’une blessure.

Mourinho a ensuite déclaré que le meneur de jeu n’était toujours pas lui-même, en particulier sans le ballon, mais qu’il pensait s’améliorer progressivement.

“Bon avec le ballon et pas très bon sans le ballon”, a déclaré Mourinho à propos de l’Argentin.

“Sa condition physique n’est pas bonne. Il n’a pas eu de pré-saison. Pendant le lock-out de la saison précédente, il a eu des problèmes – il ne s’est pas entraîné pendant cette période où d’autres gars s’entraînaient donc il a été de haut en bas dans sa préparation .

“Donc il vient maintenant, étape par étape. Je sens que quand il joue, il n’est pas le Gio que nous connaissons, pas le Gio que nous savons qu’il peut être un joueur incroyable. Mais avec le ballon, bien sûr, de grands critères et il sait ce qu’il fait bien sûr et comprend la façon dont nous voulons jouer. Mais nous avons besoin de plus d’intensité pour être plus en forme, être plus intenses et être plus forts dans les transitions. “

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.