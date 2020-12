Mourinho a admis que Winks est l’un des “nombreux joueurs” à être venu le voir à propos de son temps de jeu, mais a déclaré qu’il n’y avait aucune chance que le joueur de 24 ans soit prêté le mois prochain.

“En ce qui concerne les Winks prêtés en janvier, pas question”, a déclaré Mourinho.

“Il est venu vers moi”, a ajouté le manager des Spurs. «Pas seulement lui, de nombreux joueurs viennent me voir.

en relation

“J’ai mon bureau au premier étage mais j’ai aussi un petit espace au rez-de-chaussée à côté du vestiaire des joueurs où j’étais avant et après les entraînements pour leur faciliter la tâche. C’est donc facile pour eux. de venir me parler au coin de la rue, alors oui, Winks est venu me parler. “

Dans l’état actuel des choses, les Reds sont l’un des quatre clubs de la Premier League – avec Everton, Brighton et Southampton – à être au niveau 2 des restrictions gouvernementales sur les coronavirus et peuvent donc accueillir 2000 supporters pour la visite des Spurs.

Mourinho a déclaré que la situation était injuste et déroutante, mais a insisté sur le fait qu’il serait «égoïste» de se plaindre de l’avantage de Liverpool.

Crystal Palace vs Tottenham | 13/12/2020

Crystal Palace Tottenham 131220d.jpg

AP

crystalpalacetottenham13122020C.jpg

Tottenham Hotspur FC via . I

crystalpalacetottenham13122020B.jpg

.

Crystal Palace Tottenham 131220a.jpg

Tottenham Hotspur FC via .

Crystal Palace Tottenham 131220b.jpg

POOL / . via .

Crystal Palace Tottenham 131220c.jpg

POOL / . via .

«Je ne pense pas que je devrais être égoïste», dit-il. “Si vous me demandez, est-ce juste en termes de compétition, je ne pense pas que ce soit juste parce que bien sûr l’équipe qui a des supporters à domicile a une intensité différente, a une température différente, une atmosphère différente et c’est bien sûr un avantage.

“Mais je ne pense pas que nous puissions être égoïstes et dire parce que Londres est au Tier 3 et Brighton ne l’est pas, ou Liverpool, Everton, ils ne le sont pas. Je ne pense pas que nous devrions être égoïstes dans la manière de dire: Je n’ai pas, vous n’avez pas.

“Chanceux. Et pas de chance. Mais je ne vais pas me plaindre. De plus, je suis très confus avec cette situation. Un jour Tier 3, un autre jour Tier 2, un autre jour 2000 au Tottenham Hotspur Stadium et c’est pareil comme stade d’Accrington.

“Il y a trop de contradictions, trop de choses que je ne comprends pas et je ne veux pas m’impliquer là-dessus.”

Mourinho a déclaré que la situation contribuait à “ l’instabilité ” dans les clubs et affectait leur capacité à planifier pour l’avenir, alors que les Spurs poursuivent leurs discussions avec Heung-min Son sur un nouveau contrat à long terme.

Le Portugais a réitéré que Son voulait rester au club pour le reste de sa carrière, mais a déclaré qu’il n’était pas envieux du président des Spurs, Daniel Levy, qui négocie un accord amélioré avec les nouveaux agents sud-coréens.

Jurgen Klopp rend hommage à feu Gerard Houllier

“Je n’ai aucune nouvelle [on Son’s contract]», A déclaré Mourinho.« Pour être honnête, cette instabilité autour de la société, autour des clubs, autour du football.

“Nous avons 2 000 personnes [fans], on s’attend à une évolution, on attend plus de monde, on s’attend à plus de revenus, certainement quelques semaines plus tard, 2.000 remonte à zéro, personne dans le stade.

“Je ne suis pas un homme d’argent, mais je n’aimerais pas être le propriétaire ou le PDG d’un de ces clubs de football vivant avec cette instabilité. Comment pouvez-vous signer un nouveau contrat avec un joueur? Vous ne savez pas quoi se produira la saison prochaine. Vous ne savez pas si vous pouvez offrir au joueur un meilleur contrat que celui qu’il a actuellement.

«Je pense que c’est un moment très étrange.

«Je fais juste confiance à Sonny et à M. Levy. Je sais que tous les deux, ils veulent rester, si possible, pour la vie, si possible jusqu’à la fin de la carrière, alors je vois Sonny signer un nouveau contrat ici.

«Mais je ne crois pas et je ne demande même pas et je n’insiste même pas pour que quelque chose se passe maintenant parce que ce n’est probablement pas le bon moment pour arriver.