ose Mourinho dit que Tottenham a un certain nombre de joueurs talentueux qui passent par l’académie, mais que les supporters attendront un moment pour les voir.

Le Portugais, souvent qualifié d’entraîneur qui ne donne aucune chance aux jeunes – une accusation qu’il rejette, affirme que le groupe de joueurs plus jeunes d’environ 16 ans est plus prometteur que ceux des groupes plus âgés.

Mourinho a fait ses débuts à Tottenham à Alfie Devine, 16 ans, à Marine au troisième tour de la FA Cup, le jeune trouvant le fond des filets pour devenir le plus jeune buteur de Tottenham.

Avec des joueurs locaux d’une valeur toujours croissante pour les clubs de Premier League, Mourinho voit l’académie comme une source de joueurs anglais mais a averti les fans d’être patients.

Mourinho a dit: “Comment pouvez-vous avoir plus de joueurs anglais? Des joueurs anglais de l’académie. Ensuite, vous devez essentiellement essayer d’aider l’académie, mais en même temps vous dépendez de leur travail, vous dépendez de la génération, vous dépendez du talent.

“Honnêtement, je ne sais pas si je devrais le dire ou non, les joueurs que je trouve les plus talentueux dans l’académie ne sont pas les plus âgés. Ils sont très jeunes. Nous parlons d’enfants de 16 ans, on ne parle pas de 18 ou 19 ans, disons des hommes qui ont juste besoin du dernier coup de pouce, je sens que les plus grands talents sont très, très jeunes.

“Bien sûr, nous devons aider à leur développement en collaboration avec l’académie mais nous devons attendre encore un peu.”