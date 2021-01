Le derby de Londres a été annulé quelques heures avant le coup d’envoi le 30 décembre à la suite d’une épidémie de coronavirus dans le club de l’ouest de Londres.

Les Cottagers, dont le match contre Chelsea a également été reporté de vendredi soir à samedi après-midi, sont frustrés par la situation, ayant été informés de la décision après avoir joué 120 minutes lors du troisième tour de la FA Cup samedi contre QPR.

Mourinho a donné court à la suggestion qu’il pourrait se sentir désolé pour Fulham et a décrit le report du match comme «une solution positive».

“Es-tu sérieux?” dit le manager des Spurs. “Ils avaient 48 heures pour se préparer pour ce match. Écoutez, j’avais la nouvelle que je n’allais pas les jouer deux heures avant le début du match.

“Le plus gros impact est d’avoir des matches reportés”, a-t-il ajouté. “Le changement de l’ordre des matches, l’impact est minime je dirais. En fin de compte, vous devez jouer 19 matches à domicile et 19 à l’extérieur, et deux matches. contre toutes les équipes. Donc, si c’est pour aider la Premier League à aller au bout correctement, c’est une solution que nous devons tous accepter comme une solution positive.

Alors que le coronavirus continue de perturber le jeu professionnel, Mourinho a suggéré que les Spurs avaient traversé les dernières séries de tests deux fois par semaine en Premier League – qui ont révélé 36 nouveaux positifs – indemnes.

“Nous sommes tous très, très heureux quand, comme cela s’est produit aujourd’hui, nous avons obtenu les résultats des derniers tests et nous nous rendons compte à quel point nous essayons”, a-t-il déclaré.

Les scènes de League Two Crawley et de Chorley hors ligue célébrant leurs victoires au troisième tour de la FA Cup dans des vestiaires bondés ce week-end ont suscité l’inquiétude au sein du gouvernement, les ministres se demandant si le sport d’élite devrait être autorisé à continuer.

Les managers de la Premier League expriment leur inquiétude face à l’impact de Covid-19

La Premier League a émis la semaine dernière aux clubs un nouvel ensemble de protocoles, y compris des interdictions de célébrations de masse, de high-fives et d’échange de maillot.

Mourinho a déclaré que les scènes de ce week-end étaient ponctuelles, peu susceptibles de se répéter dans l’élite, et a révélé qu’il avait déjà arrêté les objectifs de célébration à la suite du VAR.

“Je ne crois pas qu’au niveau de la Premier League, dans les vestiaires des équipes, nous organisons ce genre de célébrations simplement en remportant trois points”, a-t-il déclaré.

“Quand vous descendez, à la FA Cup, à des massacres géants, à des moments incroyables pour certains clubs et la carrière de joueurs, cela peut arriver. Parce que c’est l’émotion folle du football qui peut pousser à cela.

“Je pense que maintenant ils ne répéteront pas ça. Je pense que maintenant avec l’exposition et les commentaires et l’explication des risques, je pense que maintenant les garçons même avec le bonheur fou d’un grand jour pour eux, ils contrôleront [themselves].

“Lors des matches au niveau de la Premier League, les célébrations d’un but, je pense que plus c’est de moins en moins. Je ne fête même pas les buts moi-même presque. Grâce au VAR, je m’adapte et je suis allé dans une certaine direction pour contrôler les émotions et pense que les joueurs peuvent faire un peu de même.

«La réalité est que la grande exposition a été quelques célébrations après les matches dans le vestiaire. Et dans la situation normale, c’est la beauté du football, d’une petite équipe battant le géant. Mais en ce moment, ils doivent contrôler et s’adapter.

Mourinho a révélé qu’Erik Lamela est «légalement» disponible pour la sélection contre Fulham mais Giovani Lo Celso reste «à quelques semaines» de la forme physique.