T

Le manager d’ottenham, Jose Mourinho, a déclaré qu’il n’attend “que des choses négatives” pour ses joueurs de la prochaine trêve internationale.

Les meilleures ligues nationales européennes s’arrêteront pour la troisième fois cette saison après les matches de ce week-end, la majorité de l’équipe des Spurs de Mourinho devant être appelée par leurs équipes nationales.

Kane devrait faire partie des trois joueurs des Spurs appelés pour le match amical de l’Angleterre contre la République d’Irlande le 12 novembre et les éliminatoires de la Ligue des Nations contre la Belgique et l’Islande.

“Je ne pense pas qu’un joueur se recharge en équipe nationale. De l’équipe nationale, je ne m’attends jamais à de bonnes choses, je n’attends que des choses négatives. Jamais de bonnes choses”, a déclaré Mourinho avant le match de Ligue Europa contre Ludogorets jeudi. , qui est suivi par le match de championnat de dimanche à West Brom.

Transferts d’été Tottenham 2020

Signé: Gareth Bale

De: Real Madrid, prêt

Vers l’avant

Tottenham Hotspur FC via . I

Signé: Carlos Vinicius

De: Benfica, prêt

Le buteur

Tottenham Hotspur FC via .

Signé: Sergio Reguilon

De: Real Madrid, 25 millions de livres sterling

Laisser derriere

Tottenham Hotspur FC via . I

Signé: Matt Doherty

À partir de: Wolves, 15 millions de livres sterling

Défenseur

Tottenham Hotspur FC via . I

Signé: Pierre-Emile Hojbjerg

De: Southampton, 15 millions de livres sterling

Milieu de terrain

Tottenham Hotspur FC via .

Signé: Joe Hart

Agent libre

gardien de but

Tottenham Hotspur FC via . I

Signé: Joe Rodon

Swansea

Défenseur

.

Vendu: Kyle Walker-Peters

À Southampton, 12 millions de livres sterling

Tottenham Hotspur FC via . I

Prêté: Troy Parrott

À Millwall

Tottenham Hotspur FC via . I

Prêté: Oliver Skipp

À Norwich

Tottenham Hotspur FC via . I

Prêté: Ryan Sessegnon

Vers Hoffenheim

.

Prêté: Juan Foyth

Vers Villarreal

Tottenham Hotspur FC via . I

«Les joueurs qui vont en équipe nationale, je sais qu’ils vont les jouer et le processus d’entraînement est différent du nôtre.

“Pour certains joueurs, le deuxième jour de récupération est très important et pour certaines équipes nationales, le deuxième jour n’est pas un jour de récupération mais un jour de travail qui va à l’encontre des lois biologiques sous lesquelles nous travaillons.

“Jamais de bonnes choses ne viennent des équipes nationales, jamais. Mais elles font leur travail et elles veulent gagner leurs matches, et je ne critique pas cela. Et un jour, si j’obtiens un poste en équipe nationale, je suis presque sûr que je Je ne vais pas être un travail facile pour les équipes nationales pour les clubs.

«Donc je ne suis pas du tout critique avec eux, c’est juste comme ça.

en relation

“J’ai pensé avec la Coupe des Nations [Nations League] plus de matches amicaux mais il y a encore des matches amicaux à jouer que je ne comprends pas. Pour gagner des matchs internationaux de qualification ou même la Coupe des Nations, qui est une compétition secondaire, je ne critiquerai jamais aucun manager qui veut jouer avec ses meilleurs joueurs mais les matchs amicaux qu’ils doivent penser aux joueurs font la différence entre les les joueurs qui jouent samedi et dimanche.

“Nous jouons jeudi et dimanche. Si vous me demandez si je m’attends à ce que mes joueurs se reposent lors de matches amicaux, je ne m’attends pas mais j’aimerais [it]. ”

La carrière de manager de Jose Mourinho dans les trophées

La carrière de manager de Jose Mourinho dans les trophées

. / . / Odd Andersen

Porto

Primeira Liga: 2003, 2004

Taça de Portugal: 2003

Supertaça Cândido de Oliveira: 2003

Coupe UEFA: 2003

Ligue des champions: 2004

.

Chelsea (premier sort)

première ligue: 2005, 2006

Coupe FA: 2007

Coupe de la Ligue: 2005, 2007

Bouclier de la communauté: 2005

.

Inter Milan

Supercoppa Italiana: 2008

Seria A: 2009, 2010

Coppa Italia: 2010

Ligue des champions: 2010

.

Real Madrid

Copa del Rey: 2011

la Ligue: 2012

Supercopa de España: 2012

. via .

Chelsea (deuxième sort)

première ligue: 2015

Coupe de la Ligue: 2015

. via .

Homme Utd

Bouclier de la communauté: 2016

Coupe EFL: 2017

Ligue Europa: 2016-17

. via .

Tottenham

Le nouvel entraîneur-chef des Spurs mettra-t-il fin à ses 12 ans d’attente pour le solveur?

. via .

“Je ne pense pas que c’était Anvers pour les joueurs, c’était pour l’attitude”, a-t-il déclaré.

“Nous avons joué le KO [qualifiers] trois matches que nous avions auparavant sérieusement et nous l’avons fait. Mais cette fois, peut-être que nous n’avons pas ressenti la pression des KO, peut-être que nous avons senti que la phase de groupes était une chose différente, ce qui est vrai. Mais nous n’étions pas là pour le gagner, nous étions juste là à attendre la victoire pour nous trouver et pas nous pour trouver la victoire. Demain n’est pas un KO mais à cause de la défaite, le jeu devient plus important.

Il reste encore 12 points à jouer, et nous en avons déjà trois, mais il est important que nous gagnions ou obtenions un point. Il est important que les joueurs comprennent que le match doit être différent d’Anvers et que pour moi je dois les motiver différemment. ”

On a demandé à Mourinho s’il avait récemment perdu «l’étincelle» qui faisait de lui le spécial.

“J’ai gagné la Ligue Europa il y a deux ans. Certains gars, ils n’ont rien gagné et ils ont” l’étincelle “”, a-t-il répondu.