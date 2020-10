Mourinho a effectué neuf changements du côté qui a battu Burnley lundi, mais sa deuxième corde a traîné en 30 minutes et le manager a fait quatre changements à l’intervalle et un cinquième – Harry Kane – avant qu’une heure ne soit jouée.

À la veille du match, Mourinho avait déclaré qu’il était “profondément blessé” chaque fois qu’il ne pouvait pas démarrer l’un de ses joueurs, mais il a ensuite suggéré qu’il se sentirait moins enclin à donner des opportunités à ses joueurs marginaux.

“Je voudrais faire 11 [changes at half-time]», a-t-il déclaré en Belgique.« Je n’ai pas fait cinq parce que j’avais peur de longues 45 minutes sans aucun changement à faire. Il n’y a qu’un seul à blâmer, c’est moi, j’ai fait l’équipe, j’ai choisi les joueurs pour commencer et à la mi-temps j’ai essayé d’améliorer la situation, mais ce n’était pas suffisant. La dynamique de la première mi-temps était là et la mentalité de la première mi-temps était là.

“En fin de compte, Anvers a obtenu ce qu’elle méritait et nous avons aussi obtenu ce que nous méritions. Quand la situation se déroule comme ça, c’est toujours juste et je suis calme. La meilleure équipe a gagné, la pire équipe a perdu.

“Tu [the media] connaissez notre meilleure équipe “, a ajouté Mourinho.” Vous savez la même chose que je sais, que tout le monde sait. Mais j’aime toujours penser que les joueurs méritent une opportunité. Nous avons une grande équipe avec beaucoup de bons joueurs. Il est de ma responsabilité de leur donner des opportunités de jouer et d’attraper la chance à deux mains et d’être dans des conditions pour demander plus. Et ce soir, mes choix futurs seront très faciles. Mais encore une fois, il n’y a qu’un seul responsable. Pas les joueurs. C’est ma responsabilité parce que c’est ma décision de jouer.

«Il ne m’appartient pas d’individualiser et d’apporter quelques noms à la table», a-t-il poursuivi. “Tu [the media] préfère faire ça que moi, avant les matchs tu me demandes toujours pourquoi ce joueur ne joue pas, pourquoi ce joueur ne joue pas, pourquoi ce joueur n’est pas sélectionné. Peut-être que maintenant, depuis quelques semaines, vous ne me demandez pas cela parce que vous avez la réponse. ”

Alli a été nommé dans le XI pour la première fois en un mois, après avoir été éliminé après 45 minutes et une heure de ses deux précédents départs contre Everton et Shkendija, respectivement, cette saison.

Immédiatement avant le match, Mourinho avait mis au défi le joueur de 24 ans et Bergwijn, qui ont été exclus de l’équipe pour la victoire de lundi à Turf Moor, de saisir l’opportunité “à deux mains”.

Dele déçu en Belgique

Ensuite, il a insisté sur le fait que tous ses joueurs marginaux devraient être prêts à faire une impression immédiate même si, comme Alli, ils ont peu joué ces dernières semaines.

“Bien sûr, c’est ce que je veux des joueurs, c’est ce que j’attends des joueurs, surtout quand tu es un joueur avec l’ambition d’être le premier choix, jouer dans les matchs les plus importants et commencer chaque match, surtout maintenant en Premier League », dit-il.

“Il faut montrer. C’est une évidence. Tout le monde travaille de la même manière, s’entraîne de la même manière, apprend la même chose. Nous préparons chaque match avec le même soin, le même travail tactique que nous avons fait hier est le même que nous avons fait avant Burnley, avant Manchester. , avant chaque match. Alors bien sûr que je m’attends. Mais encore une fois je retourne au début et c’est ma responsabilité de choisir les joueurs pour jouer. “

