On pense que le président du club, Daniel Levy, pense que les Spurs ne seraient pas en mesure de signer un remplaçant de qualité similaire en janvier et craignent de perdre un joueur talentueux compte tenu des circonstances uniques de cette saison.

Mourinho a déclaré publiquement qu’Harry Winks n’allait nulle part ce mois-ci, mais, à la question de savoir s’il autoriserait le départ d’Alli si les Spurs ne pouvaient pas signer un remplaçant, le manager a déclaré qu’il préférait garder son point de vue privé.

“Ce n’est pas une question à laquelle je suis à l’aise de répondre”, a déclaré Mourinho aux journalistes avant la visite de dimanche au club de sous-sol Sheffield United.

“Bien sûr, je saurais vous répondre. Mais je ne suis pas prêt à répondre, je ne suis pas prêt à rendre publique ma vision de la situation. J’en suis désolé mais je ne vais pas répondre.”

Poussé en termes plus généraux sur la question de savoir si les Spurs autoriseraient les joueurs de la première équipe à partir ce mois-ci sans nouvelles signatures, Mourinho a doublé, sentant un piège.

“Vous posez cette question de manière générale mais vous parlez, bien sûr, de Dele donc la question que vous me posez est de savoir si je laisserais Dele partir sans avoir un joueur en échange et je ne vais pas y répondre. question à vous », dit-il.

Alli n’a pas commencé un match de Premier League depuis le premier jour de la saison et a depuis été limité à trois brefs camées du banc et à des sorties en phase de groupes de la Ligue Europa et en coupes nationales.

Mourinho a de nouveau négligé le joueur de 24 ans lors du match nul de mercredi avec Fulham et, peu de temps après, Alli a posté une image de lui-même sur Instagram, l’air mécontent.

Mourinho, qui a appelé l’international anglais pour prouver qu’il valait une place dans l’équipe, a déclaré qu’il existe deux types de joueurs mécontents – mais a refusé de préciser dans quelle catégorie Alli pourrait appartenir.

“Je pense que dans chaque vestiaire il y a des joueurs mécontents”, a déclaré Mourinho.

“Bien sûr. Si l’un de nous, de ma tribu, vous dit que dans son vestiaire il n’y a que des joueurs heureux, je ne pense pas que ce soit vrai. Ou quelqu’un a tellement de chance d’avoir un miracle entre ses mains.

“Je crois que dans chaque vestiaire, il y a des joueurs mécontents.

“Alors tu peux avoir [an] Le professionnel malheureux et le professionnel malheureux sont ceux qui sont malheureux mais qui sentent que son devoir est de travailler, travailler, travailler et travailler.

“Et il y a les malheureux qui pensent que ce n’est pas son travail de se battre et de travailler chaque minute pour l’équipe et pour le club. Mais des joueurs malheureux que vous avez partout et dans chaque club, je vous le promets.”

Mourinho, cependant, a insisté pour que Gareth Bale profite de la vie aux Spurs, bien qu’il ait également lutté pendant des minutes significatives depuis son retour au club prêté par le Real Madrid.

“Je pense que c’est un gars heureux”, a déclaré Mourinho à propos de Bale. “Je le vois tous les jours vraiment heureux. Son interaction dans le groupe en direct est incroyable. C’est vraiment un gars gentil et heureux dans le groupe.

“S’il est heureux quand il est assis sur le banc, je ne pense pas. Honnêtement, je ne le pense pas. S’il a l’appétit pour jouer au football, je le pense parce que quand un joueur veut jouer à Marine après seulement une séance d’entraînement, après trois semaines de blessure, veut aller jouer dans Marine, je crois que ça ne peut montrer qu’une personne aime jouer au football. “

Mourinho a ajouté qu’il n’était pas disposé à divulguer les détails sur les raisons pour lesquelles Bale avait du mal à reproduire sa meilleure forme jusqu’à présent, en disant: “Gareth est un joueur que j’ai toujours aimé.

“En fait, il est allé au Real Madrid une saison [after I left] parce que j’ai parlé avec le président quand j’étais là-bas. C’est un gars que j’aime beaucoup. En tant que personne, c’est un gars vraiment, vraiment sympa, un gars de vestiaire. Les raisons pour lesquelles il n’a pas atteint dans cette période le niveau auquel les supporters de Tottenham se souviennent de lui sont une réponse complexe et je ne suis pas prêt à le faire… Si Gareth était là, nous pourrions en parler un peu mais rien que moi je ne suis pas à l’aise . “