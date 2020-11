J

ose Mourinho a révélé la raison de son émergence en tant que main dab sur Instagram, et c’est plutôt moins sournois que beaucoup ne l’imagineraient du patron de Tottenham.

Les messages du Portugais ont établi le nouvel ordre du jour ces dernières semaines avec des messages de lui l’air triste dans le bus de l’équipe après la défaite contre le Royal Antwerp et critiquant les performances, se moquant de lui-même et même des photos amusantes de lui en train de manger du pop-corn et de regarder un film sur un vol en équipe.

Le retour de Mourinho sur Instagram, cependant, a une raison beaucoup plus simple: les sponsors.

Interrogé sur son utilisation de la plate-forme de médias sociaux et s’il s’agissait d’une innovation de gestion de sa part, Mourinho a déclaré à Sky Sports: «Non, ce n’était pas l’objectif, je ne suis toujours pas un homme Instagram dans ma nature.

“Je dois être honnête, je n’ai rien à cacher, mes sponsors m’ont demandé de le faire parce qu’ils pensaient que lorsque j’ai fermé mon compte il y a quelques années, nous avions quelques millions [followers] et les sponsors n’étaient pas contents que je le ferme donc maintenant je le fais petit à petit. [It is] assez drôle, pas de problème.

“Mes joueurs le regardent-ils et le lisent-ils? Je n’en ai aucune idée. Aussi la diversité des messages, je pense que c’est juste très amusant en général. Si les gens aiment suivre, pas de problème.”

