Kane est passé à la neuvième place de la liste des meilleurs buteurs de tous les temps en Premier League, devant Les Ferdinand et à égalité avec Michael Owen, après avoir jeté un coup d’œil à la tête à la 88e minute du centre de Matt Doherty.

“Quand vous consultez les statistiques relatives aux attaquants, je dis toujours que les statistiques devraient être le nombre de buts marqués par un attaquant et ce qu’il a fait pour son équipe dans les matches où il n’a pas marqué”, a déclaré Mourinho.

“Et beaucoup des attaquants de cette histoire montreront un nombre incroyable de buts qu’ils marquent, plus zéro.

en relation

«Harry Kane tu dois dire a autant de buts, autant de passes décisives, ce nombre de balles récupérées, ce nombre de duels gagnés.

“Ce nombre de balles qu’il a sauvé à son équipe dans un coup franc défensif. C’est Harry Kane. Ce sont des buts plus ceci et ceci et cela et cela.”

“Pour moi, ce n’est pas un but de plus ou un but de moins, c’est ce qu’il est en tant que joueur.”

L’équipe de Mourinho a joué avec plus de prudence depuis son effondrement lors du match nul 3-3 sauvage avec West Ham le mois dernier et le manager a admis que son équipe avait adopté une approche différente ces dernières semaines.

(

Le 150e but de Harry Kane en Premier League a valu à Tottenham une victoire tardive à West Brom dimanche

/ Tottenham Hotspur FC via .)

“Nous avons ressenti la douleur contre West Ham et depuis, stratégiquement, l’équipe se comporte différemment”, a-t-il déclaré.

«Les deux draps propres à Burnley et cet après-midi ont montré la leçon – une équipe dans les cinq dernières minutes qui était très solide, il semblait que la douleur a fait un effort positif et l’équipe s’est améliorée après cela.

«Ce match a quelques similitudes avec celui de Burnley, où la feuille blanche nous a tenus dans la course pour les trois points. Ensuite, lorsque vous marquez un but, il est temps d’être compact et de se battre pour cette victoire.

“Tellement important pour nous parce que nous compensons à l’extérieur les points que nous avons perdus à domicile plus tôt dans la saison.”

(

Jose Mourinho a salué l’impact global de Kane après ses efforts qui ont propulsé les Spurs en tête de la Premier League

/ POOL / . via .)

La victoire a fait passer les Spurs en tête du classement pour la première fois depuis août 2014 – bien qu’ils puissent être rapidement dépassés par Leicester – mais Mourinho a minimisé leurs chances de remporter le titre.

“Quand une équipe est championne ou joue pour le titre, il y a toujours une relation directe avec vos adversaires directs”, a-t-il déclaré.

“Je dirais que cette équipe pourrait être championne dans de nombreux pays européens. La Premier League est la plus difficile à être, car en Premier League on peut faire une bonne saison, peut avoir beaucoup de points, mais à la fin .. .Liverpool, Man City, Chelsea, Man United, Leicester, Arsenal.

“Donc vous pouvez avoir une bonne saison et ne pas être champion.”