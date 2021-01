Le Paris Saint-Germain et l’ancien patron des Spurs, Mauricio Pochettino, seraient confiants de signer Alli, qui a été mis de côté par Mourinho cette saison, en prêt jusqu’à la fin de la campagne.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, serait préoccupé par la possibilité de remplacer un joueur de la capacité d’Alli dans ce qui a été un marché difficile ce mois-ci, alors que l’on craint également un manque de profondeur en cas d’épidémie de coronavirus au club.

“Je m’attends à [him to still be here]», A déclaré Mourinho mercredi. «Je dis ça depuis le début du mercato. Je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un parte, je ne m’attendais à ce que personne vienne.

«Jusqu’à présent, le 27 janvier, nous sommes presque à la fin. Je ne crois pas que quoi que ce soit va se passer, mais c’est toujours ouvert.

Pressé de savoir s’il y avait une possibilité de départ de Dele avant la fermeture de la fenêtre lundi, le Portugais a ajouté: «Le football, c’est le football, le mercato est ouvert. Parfois, des choses inattendues peuvent arriver, mais je ne m’y attendais pas.

Alli n’a pas été impliqué dans la victoire des Spurs en FA Cup contre Wycombe lundi soir en raison d’un «petit problème de tendon» et Mourinho a confirmé que le milieu de terrain ne serait pas de retour pour le choc de jeudi avec les champions de Premier League, Liverpool.