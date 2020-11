Mourinho a fait pression sur le Pays de Galles pour qu’il ne abuse pas de Bale, avertissant que cela risquait de «détruire» la gestion prudente de Tottenham du joueur de 31 ans depuis son retour au club du Real Madrid avec un prêt d’une saison en septembre.

Les Portugais ont également visé Albert Stuivenberg, qui est à la fois l’assistant gallois de Ryan Giggs et membre du personnel de Mikel Arteta chez les rivaux des Spurs au nord de Londres. Giggs ne prendra pas en charge le Pays de Galles pour le triple-tête de ce mois-ci contre les États-Unis, la République d’Irlande et la Finlande après son arrestation pour soupçon d’agression et Robert Page dirigera l’équipe, avec l’aide de Stuivenberg.

Bale a poursuivi son retour à la pleine forme en jouant 65 minutes de la victoire 3-1 de Tottenham contre Ludogorets en Bulgarie la nuit dernière et, par la suite, a déclaré Mourinho. Sport standard: «Il va de mieux en mieux et j’ai senti qu’il pouvait jouer 90 minutes.

«Mais il ne s’agit pas de pouvoir ou de ne pas pouvoir, il s’agit de gérer la situation et de le protéger. C’est un joueur qui a besoin d’être en sécurité, c’est un joueur qui a eu suffisamment de problèmes dans le passé. Il travaille tellement et nous travaillons tous si soigneusement avec lui que nous ne voulons pas détruire le travail que tout le monde fait depuis quelques mois.

Albert Stuivenberg à Arsenal et avec l’entraîneur-chef du Pays de Galles Ryan Giggs

/ Arsenal FC / Manchester United)

«Le Pays de Galles a deux matches où il joue pour la Ligue des Nations et je m’attends à ce qu’il joue. Mais s’ils se soucient autant de lui que nous, ils doivent gérer la période de récupération, ils doivent gérer les minutes qu’il joue. Et ils ne devraient pas le laisser atteindre des niveaux de fatigue.

«Ce n’est pas Giggs responsable de ces matches et j’en suis désolé, car pour les matches précédents, il m’a appelé et nous avons partagé des opinions. [on Ben Davies], ce qui ne se produira probablement pas cette fois. Le fait que l’un des entraîneurs soit un entraîneur d’Arsenal ne me met pas très à l’aise. Honnêtement, cela ne me met pas très à l’aise. Les matches des équipes nationales devraient avoir des entraîneurs qui travaillent exclusivement pour eux, et non des entraîneurs qui travaillent pour d’autres clubs.

L’ancien assistant de Mourinho à Chelsea, Steve Holland, et l’entraîneur de l’académie des Spurs, Chris Powell, font actuellement partie du personnel des coulisses de Gareth Southgate en Angleterre.

Ce n’est pas la première fois cette saison que Mourinho tente de faire pression sur les patrons des équipes nationales, après s’être disputé publiquement avec Southgate à propos du temps de jeu de Harry Kane le mois dernier. Avant le voyage en Bulgarie pour le match nul de la Ligue Europa de la nuit dernière, il a affirmé qu’il ne s’attendait à “que des choses négatives” pour ses joueurs de la prochaine pause et a exhorté les nations à ne pas utiliser ses joueurs dans les matches amicaux.

L’Angleterre affrontera la République d’Irlande lors d’un match amical à Wembley jeudi, tandis que le Pays de Galles – qui a également appelé l’arrière gauche des Spurs Davies et le défenseur central Joe Rodon – accueillera les États-Unis avant leur propre double-tête de la Ligue des Nations.

Hier soir, Kane a marqué son 200e but des Spurs et en a inscrit un autre pour Lucas Moura avant d’être remplacé à la mi-temps pour le sauver pour le voyage de dimanche à West Brom.

Le joueur de 27 ans a franchi le cap en 300 apparitions pour le club et Mourinho l’a ensuite soutenu pour surpasser le record de buts de Jimmy Greaves à Tottenham de 266. «Ce n’est qu’une question de temps», a déclaré Mourinho à BT Sport.

Giovani Lo Celso a ajouté un troisième pour les Spurs après l’intervalle, tandis que Dele Alli était un remplaçant inutilisé.