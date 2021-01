J

ose Mourinho a visé ses défenseurs centraux après le match nul de la nuit dernière avec Fulham, suggérant que leur “capacité individuelle” a coûté trois points à Tottenham.

“Il y a des choses qui ont à voir avec l’organisation de l’équipe, mais d’autres avec les compétences individuelles, les capacités individuelles”, a déclaré Mourinho, interrogé sur les manquements de ses défenseurs. “C’est aussi simple que ça.”

Son implication était claire: l’égalisation de Fulham n’avait rien à voir avec la configuration de Tottenham et tout à voir avec la qualité de Sanchez et Dier.

L’impasse, qui a valu une victoire en six matches de championnat pour Mourinho, ne fera qu’ajouter à la conviction de longue date du manager que les Spurs sont défaits par des erreurs individuelles.

Pour défendre cet argument, le but de Cavaleiro, qui annulait la tête de Harry Kane, n’était que la quatrième fois que les Spurs concédaient du jeu ouvert en Premier League cette saison et, dans une interview séparée avec les diffuseurs, Mourinho était plus direct sur les échecs communs de son équipe. .

“Une fois de plus, nous concédons un but totalement évitable”, a-t-il déclaré. “Encore une fois, nous perdons un homme dans la surface, ce qui se produit la plupart du temps sur coups de pied arrêtés. Cette fois, c’était en jeu libre.”

Mourinho était désespéré pour un nouveau demi-centre cet été et a poussé le président Daniel Levy à signer Milan Skriniar de l’Inter Milan. Le Slovaque était finalement hors de portée et les Spurs se sont plutôt tournés vers le Joe Rodon, plus abordable.

Dans le seul début de Premier League de Rodon à ce jour, il a commis deux erreurs menant à des chances lors du match nul 0-0 à Chelsea et Mourinho est depuis resté fidèle à l’expérience de Toby Alderweireld et Dier, Sanchez se heurtant parfois à des attaques plus rapides.

Alderweireld et Dier forment une paire stable, qui ont aidé les Spurs à établir la deuxième meilleure défense dans l’élite, mais ils ne sont certainement pas Terry et Carvalho, Ramos et Varane.

L’approche préférée de Mourinho est basée sur la conviction qu’un seul objectif devrait toujours suffire pour gagner n’importe quel match, mais il est clair qu’il ne peut pas compter sur sa récolte actuelle pour exécuter une philosophie construite sur des marges aussi fines, ce qui soulève la question de savoir pourquoi son équipe continue. de s’asseoir après avoir pris les devants.

Ivan Cavaleiro bat Eric Dier pour marquer l’égalisation de Fulham.

Le derby de la nuit dernière, qui avait pris les proportions d’un match de rancune compte tenu des affirmations franches de Mourinho et du patron de Fulham, Scott Parker, sur le report du match, a suivi le même schéma que les frustrants 1-1 de Tottenham à Crystal Palace et aux Wolves le mois dernier.

Les Spurs de Mourinho restent un travail en cours, mais il y a peu de chances de recruter un meilleur défenseur ce mois-ci, le club étant plus concentré sur les dépenses.

Jusqu’à l’été, ou jusqu’à ce qu’il ait plus confiance en sa génération actuelle de défenseurs, la réticence de Mourinho à relâcher les chaînes et à jouer un jeu plus progressif sur le pied avant continuera sûrement à coûter Tottenham.

Le pragmatisme dans ce contexte ne signifie pas nécessairement un football sûr; cela signifie faire tout ce qui est nécessaire pour gagner – et confier la responsabilité à Harry Kane, Heung-min Son et une équipe de soutien variée pour les buts semble un pari plus sûr que de continuer à compter sur Dier, Sanchez & Co. pour garder les draps propres.

Pour être juste envers Mourinho, les Spurs avaient plus qu’assez de chances de gagner, mais ont gaspillé le dernier tiers, soulignant encore un autre de leurs échecs familiers: une dépendance excessive à Kane et Son pour les buts.

Une équipe de Fulham bien entraînée, qui n’a montré aucun effet néfaste de l’épidémie de coronavirus qui avait décimé l’équipe de Parker, semblait les gagnants les plus probables, avec Hugo Lloris sauvant de l’excellent Ruben Loftus-Cheek après la réouverture de la défense des Spurs.

