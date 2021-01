Les deux joueurs ont été liés à des déménagements loin des Spurs ce mois-ci: Benfica explore la possibilité de rappeler Gedson tôt de son prêt de 18 mois aux Spurs, tandis que le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino est intéressé par Dele.

Dele a échangé des passes avec Gedson avant de croiser pour le premier des trois buts de Carlos Vinicius, tandis que Lucas Moura et Alfie Devine, 16 ans, ont également marqué pour les Spurs.

Dele ne faisait que son cinquième départ de la saison, alors que c’était la deuxième apparition de Gedson – mais Mourinho a déclaré que la paire de milieu de terrain avait fait la différence à Merseyside.

Interrogé sur son point de vue sur la performance de Dele, Mourinho a déclaré: “J’aime beaucoup. Je pense que lui et Gedson étaient deux joueurs responsables de la 10e à la 75e minute.

«Ce sont eux qui ont créé. Ce sont eux qui ont la mobilité, ce sont eux qui ont lancé cette dynamique qui leur a créé des problèmes et des objectifs pour nous.

“Alors je suis vraiment content. Bien sûr qu’il [Dele] était un peu prudent, comme tous les joueurs créatifs, ils avaient un peu peur du terrain, d’un tacle émotionnel. Mais une attitude très heureuse, très professionnelle et une bonne performance. “

Devine a remplacé Moussa Sissoko à la mi-temps pour devenir le plus jeune joueur des Spurs à 16 ans et 163 jours, et est rapidement devenu leur plus jeune buteur avec une belle finition proche du poteau.

“C’est un gamin avec un bon potentiel qui n’est venu au club que cet été”, a déclaré Mourinho. “Il a eu la chance d’avoir la pré-saison avec nous parce que nous manquions de joueurs, donc il a eu une pré-saison avec nous et a joué quelques matchs amicaux. Ce qui bien sûr lui a donné un contact étroit avec la première équipe. Il n’est pas un étranger, puis travailler dans l’académie, jouer dans différentes équipes de l’académie.

“Venir à nous parfois pour s’entraîner est donc un bon processus pour lui. Aussi une certaine expérience dans les équipes de jeunes et en équipe nationale, donc pas à pas, il y va. C’est un gamin qui est essentiellement un milieu de terrain mais avec un instinct pour apparaître dans la finition. et marquer des buts. On l’aime bien et bien sûr pour lui, c’est une journée spéciale. “

Le gouffre de 160 places entre les clubs était le plus grand de l’histoire de la compétition, mais Mourinho avait promis de respecter Marine en alignant une équipe forte, et il a tenu parole avec Dele rejoint par Toby Alderweireld, Sissoko et Lucas Moura dans le XI – et Gareth Bale un remplaçant en seconde période.

“Je pense que c’était bizarre que nous soyons prêts à tout, même sur le banc, le banc que nous avions, nous étions prêts à tout”, a déclaré Mourinho.

“Nous ne voulions pas être surpris. Nous étions prêts pour les difficultés. Nous étions prêts à absolument tout parce que nous voulions gagner le match.

“Etre 4-0, 5-0 ou 6-0, pour nous en fait ne fait aucune différence. La différence pour nous est seulement de toujours garder le jeu sous contrôle. Ils ont frappé la barre, oui, mais qu’est-ce qui pourrait on fait pour l’arrêter?

“Nous avons toujours joué dans leur moitié de terrain. Ils n’ont créé aucun danger. Ils avaient ce tir à longue distance que je pensais que Joe [Hart] la pensée ne se rapprochait même pas de son objectif, donc une situation isolée. Je dois admettre que s’ils marquent 1-0, cela apporterait encore plus d’émotion au match, mais c’est OK. “

Mourinho a déclaré qu’il se préparait à affronter Aston Villa en Premier League mercredi, malgré les doutes sur le match à la suite d’une épidémie de coronavirus au club des Midlands.

“Personne ne m’a dit que je ne jouerais pas alors demain matin, nous commençons à nous préparer pour ce match, et le même mardi à moins que quelqu’un ne nous dise le contraire”, a-t-il déclaré.