Moussa Sissoko et Heung-min Son ont marqué de chaque côté de la mi-temps alors que les Spurs ont manqué de vainqueurs confortables contre l’équipe du championnat, qui a terminé avec dix hommes après que Josh Dasilva a été expulsé pour un défi de studs-up contre Pierre-Emile Hojbjerg.

Brentford se retournera avec frustration sur un but non autorisé d’Ivan Toney à 1-0, l’attaquant ayant déclaré une fraction de hors-jeu à la suite d’un examen VAR.

Jose Mourinho a été amené aux Spurs pour remporter des trophées et atteindre Wembley à la première occasion cette saison est une étape importante dans sa quête pour transformer le club en vainqueur – même si le parcours de Tottenham vers la finale a été remarquablement simple.

Après avoir reçu un laissez-passer au troisième tour, l’équipe de Mourinho n’a remporté que trois matches, deux contre l’opposition au championnat à Stoke et Brentford, tandis que l’autre est venu via un tir au but contre Chelsea – certes dans des circonstances difficiles, étant donné que c’était les Spurs. deuxième match en 48 heures.

Mais vous ne pouvez que battre ce qui vous attend et Mourinho a répété l’exploit qu’il a réussi à Chelsea et Manchester United en atteignant la finale de la Coupe de la Ligue lors de sa première saison complète avec les Spurs. Dans les deux clubs, il a remporté le trophée, puis des prix plus importants.Les Spurs et Mourinho espèrent donc à nouveau utiliser cette compétition comme tremplin s’ils peuvent battre Man United ou Man City en avril.

(Tottenham Hotspur FC via . I)

Le prédécesseur de Mourinho, Mauricio Pochettino, n’a jamais vraiment apprécié les coupes nationales, estimant que les gagner ne changerait pas la mentalité de son équipe, mais le Portugais voit la compétition différemment et mérite d’être félicité pour avoir laissé peu de chance sur la curieuse course des Spurs vers la finale.

Le tirage au sort a peut-être été gentil, mais Mourinho est resté avec une forte colonne vertébrale lors de la victoire en quart de finale contre Stoke et contre les Bees, et dans les deux matches, les Spurs en avaient tout simplement trop pour leurs adversaires au championnat.

Mis à part quelques minutes poilues en seconde période, lorsque Sergio Reguilon a basculé au-dessus de sa propre barre avant que la tête refusée de Toney après que Lloris ait battu sur un centre, les Spurs contrôlaient la demi-finale à une jambe, disputée à leur domicile vide.

en relation

Sissoko a brisé l’impasse avec une tête battante et Son a rendu le match sûr, courant sur la passe parfaite de Tanguy Ndombele et battant le gardien de but avec une finition cool.

Il peut y avoir des aspects de la gestion de Mourinho qui ne correspondent pas entièrement à la philosophie des Spurs en tant que club – son style pragmatique de football et sa préférence pour les joueurs expérimentés par rapport aux jeunes, par exemple – mais le compromis est qu’il a garanti des trophées dans tous les autres clubs qu’il a. géré.

Après avoir fait tant de pas de géant au cours des six dernières années et demie, les Spurs ont désespérément besoin d’argenterie et maintenant ils sont à portée de main.

Sissoko répond à la résurgence de Winks

Moussa Sissoko est revenu dans l’équipe avec une performance cruciale et quelque peu surprenante, mettant les Spurs sur la voie de la victoire avec un but rare.

Les Spurs ont eu besoin de quelqu’un d’autre que Kane et Son pour atteindre les objectifs, mais Sissoko était en bas de la liste des candidats possibles.

En effet, ses coéquipiers se demandaient probablement ce que faisait Sissoko dans la surface de réparation de Brentford, et encore moins dans l’espace entre les deux arrières centraux, lorsque Sergio Reguilon a lancé un beau centre sur son passage mais le Français a calmement planté une superbe tête dans le coin supérieur. . C’était son premier but depuis décembre 2019 – avec son premier tir de la saison.

(Tottenham Hotspur FC via . I)

Ce n’était pas sa seule contribution dans le dernier tiers et il a presque terminé le match avec une belle passe après une course et un centre en flèche pour Son, qui a volé à 1-0.

En effet, la plupart des meilleurs mouvements de Tottenham – n’incluant certes pas le deuxième but – ont d’une manière ou d’une autre impliqué Sissoko dans sa meilleure performance offensive de mémoire récente.

Sissoko avait l’air imbattable début décembre mais Mourinho a répondu à la baisse de forme des Spurs et à la critique de son style en rétablissant Harry Winks sur le côté devant lui.

Alors que le meilleur travail de Sissoko vient généralement du ballon, Winks est généralement meilleur en possession, mais la performance de l’ancien ce soir suggère que sa brève absence du côté aurait pu contribuer à provoquer une réaction positive.

Mourinho a effectué cinq changements par rapport au XI lors de la victoire 3-0 contre Leeds samedi, mais il est resté avec sa colonne vertébrale de premier choix de Hugo Lloris, Eric Dier, Pierre-Emile Hojbjerg, Heung-min Son et Harry Kane.

Les cinq joueurs se sentent de plus en plus imbattables pour les Spurs, mais l’inclusion de Dier dans cette liste est peut-être la plus surprenante. Au début de la saison, il y avait encore des doutes sur sa capacité en tant que demi-centre et il ressemblait au partenaire junior de Toby Alderweireld.

Mais Dier s’est progressivement installé dans le rôle de s’imposer en tant que défenseur principal des Spurs.

Même avec un Davinson Sanchez tremblant comme partenaire, Dier était excellent contre Brentford, repoussant un certain nombre de croix dangereuses avec sa tête et menant l’arrière-garde des Spurs avec une performance typiquement vocale. Il semble bénéficier de la gestion de Mourinho, ce qui est une bonne nouvelle pour les Spurs et pour l’Angleterre.