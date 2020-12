Les Spurs se sont déjà qualifiés pour le prochain tour mais domineront le groupe J s’ils battent le Royal Antwerp ce soir, ce qui, en théorie, facilite l’égalité une fois dans les huitièmes de finale.

Mourinho, qui a remis en question l’attitude de son équipe face aux phases de groupes de la compétition, dit qu’il n’est pas “fondamental” qu’ils dépassent leurs visiteurs belges, qui entrent dans le match avec deux points d’avance sur les Londoniens du nord, pour finir en tête.

“Nous avons fait notre travail pour nous qualifier lors des cinq premiers matches et maintenant en un seul match à domicile, avec 2 000 supporters derrière nous, nous avons la chance de jouer un match pour tenter de gagner le groupe”, a déclaré Mourinho.

“Est-ce fondamental? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que nous devrions avoir peur de jouer une équipe dans la phase suivante, mais bien sûr, normalement, les équipes qui gagnent les groupes sont les meilleures équipes, donc si vous pouvez éviter eux au prochain tirage, je pense que ce sera un avantage? “

Entrant dans les huitièmes de finale, Tottenham pourrait être tiré au sort contre l’une des équipes qui abandonnent la Ligue des champions après avoir échoué à se qualifier de leurs groupes dans la compétition de haut niveau.

Ces équipes incluent l’ancien club de Mourinho, Manchester United, ce qui ne convient pas aux Portugais, bien que les Spurs n’aient pas pu les rencontrer avant les 16 derniers, avec des clubs du même pays séparés au premier tour à élimination directe.

“C’est une question de principe, et si cela arrivait à mon équipe, je ressentirais exactement la même chose”, a déclaré Mourinho, qui a nommé United comme l’un des favoris de la Ligue Europa maintenant qu’ils ont abandonné.

“C’est comme ça et honnêtement, cela apporte plus de qualité à la compétition. Nous ne pouvons pas oublier que, quand vous avez huit nouvelles équipes dans la compétition et huit équipes qui appartiennent à un autre niveau, et qu’elles tombent en Ligue Europa bien sûr, le le niveau de la concurrence va s’améliorer.

“Il ne fait aucun doute que la qualité s’améliore, l’intensité s’améliore et c’est une bonne chose pour la compétition. Mais du point de vue sportif, c’est quand je pense que ce n’est pas juste qu’une équipe qui ne réussit pas dans une compétition passe à une autre.”

“C’est la même chose que si vous imaginiez la troisième équipe de la Ligue Europa, maintenant il y a une autre compétition et la troisième en Ligue Europa au lieu de terminer entre dans la troisième compétition dans la hiérarchie du football européen. C’est juste un principe dans le football quand si c’est pour une raison pour laquelle nous ne réussissons pas par malchance, la saison prochaine. Mais c’est comme ça et ce n’est pas un problème pour moi. “

Mourinho sera sans arrière droit Serge Aurier qui a joué avec un problème contre Arsenal dimanche et en subit les ramifications, tandis que Pierre-Emile Hojberg sera reposé. Ayant été exclu contre Arsenal, Tanguy Ndombele est à nouveau disponible.

