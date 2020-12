L’équipe de Mourinho revient en action européenne contre le LASK jeudi soir après un match nul 0-0 à Chelsea dimanche, après quoi le manager des Spurs a déclaré être “un poney” dans la course au titre de Premier League.

“En Europa League, en ce moment, nous sommes dans la course, nous sommes l’un des chevaux les plus importants de la course. Nous devons l’admettre”, a déclaré Mourinho.

“Une équipe anglaise de la Ligue Europa est à coup sûr un club important, mais ensuite, certains clubs importants participeront à la compétition plus tard, ce que je n’ai jamais accepté. [with] mais c’est comme ça.

“Huit clubs qui n’ont pas réussi en Ligue des champions, au lieu de rentrer chez eux, ils viennent en Ligue Europa et cela va changer la dynamique de la compétition.”

Les Spurs n’ont besoin que d’un point de leur avant-dernier match de groupe en Autriche pour se qualifier pour les 32 derniers matchs, mais Mourinho a averti les médias de ne pas sous-estimer LASK, malgré une confortable victoire 3-0 contre eux à Londres en octobre.

en relation

“Match très difficile pour nous”, a-t-il déclaré. “LASK se bat pour avoir une chance de se qualifier lors du dernier match.

«Nous les avons battus assez facilement à domicile mais ce match parce que je les connais assez bien ne reflète pas la différence entre les deux équipes. Je considère toujours LASK comme notre meilleur adversaire en phase de groupes et nous avons un match très difficile demain. Juste un rappel.”

Mourinho a également déclaré qu’il espérait que les Spurs pourraient affronter Marine de huitième rang sur le terrain du club de la Northern Premier League lors du match de troisième tour de la FA Cup le mois prochain et a promis de prendre le match au sérieux.

Marine n’est que le deuxième club de huitième rang à franchir cette étape de la compétition et l’écart de 168 places entre les Spurs et les Merseysiders est le plus grand jamais vu au troisième tour.

“Je suis excité”, a déclaré le manager des Spurs. «J’ai appris à aimer la FA Cup, même enfant. Quand je suis arrivé en Angleterre, j’ai aussi beaucoup appris à ce sujet. J’ai vécu de grandes choses dans cette compétition. Je pense que c’est une belle chose pour tout le monde.

“J’ai hâte d’y être, honnêtement. J’attends ça avec impatience. J’espère qu’il y aura de bonnes conditions dans le stade en termes de sécurité et toutes ces choses liées aux protocoles.”

“J’adorerais jouer dans ce petit stade. Cela, bien sûr, signifie beaucoup pour les supporters locaux et pour les joueurs, l’entraîneur, tout le monde. La meilleure façon de les respecter est de prendre l’équipe, les joueurs qu’ils veulent jouer contre et nous allons les respecter et respecter la concurrence. “