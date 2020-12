J

ose Mourinho insiste sur le fait que Tottenham devrait être satisfait de sa position à l’approche de Noël – malgré une chute de la première à la sixième après des défaites consécutives.

Mais les affirmations persistantes de leur entraîneur selon lesquelles un défi pour le titre de Premier League était irréaliste semblaient justifiées après les défaites contre Liverpool et Leicester en l’espace de quatre jours qui les ont vaincus.

Et Mourinho a averti que cela ne serait pas plus facile pour son équipe au cours du calendrier de Noël avec des matchs contre les Wolves, Fulham et Leeds.

«Il est très difficile dans cette ligue d’avoir des points réguliers parce que chaque match est très difficile», a-t-il déclaré. «Nous étions dans une période où nous devions jouer contre les six meilleures équipes considérées où nous les avons placées dans une rangée et certaines personnes peuvent dire maintenant que nous allons avoir une série de matchs plus facile.

«Qu’est-ce qui est plus facile? Aller aux loups et jouer Fulham et Leeds? Ce n’est pas plus facile, c’est une ligue où nous sommes et nous devrions en être très heureux et pas tristes. Nous devrions être heureux car c’est une ligue fantastique.

Les Spurs ont perdu six points derrière les leaders et champions de Liverpool – et ils pourraient être dépassés par Manchester City si l’équipe de Pep Guardiola remportait son match en main.

Cela met en perspective les affirmations de Mourinho selon lesquelles son équipe était des “ poneys ” dans une course de chevaux pour le titre.

Mais il est en vue d’un premier trophée après la victoire 3-1 contre Stoke – et accepte que la Coupe Carabao représente sa meilleure chance d’argenterie.

“Pour gagner ce trophée, nous devons gagner deux matches”, a-t-il déclaré. «Mais ce sont deux matches très difficiles. Pour gagner d’autres trophées, vous devez gagner beaucoup plus de matchs.

«La FA Cup n’a pas commencé pour nous. En Ligue Europa, nous sommes dans les 32 derniers. Nous sommes vraiment loin d’y arriver.

«En Premier League, je vous ai déjà dit ce que nous sommes. Mais ce sont deux matches très difficiles. Si vous gagnez le premier, vous devez gagner le second. Les équipes qui vont y être sont des équipes très difficiles.

«Pour moi, Brentford, comme ils jouent, ce n’est pas un championnat, c’est la Premier League. Mais nous sommes en demi-finale et nous serons là pour nous battre.