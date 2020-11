C’était le troisième but de Lo Celso de la saison après un doublé lors de la raclée 7-2 du Maccabi Haifa lors du tour des barrages, tandis qu’un affichage tout-action à son cinquième départ de 2020/21 a montré que le joueur de 24 ans commence à revenir à la forme de la saison dernière.

Cependant, Lo Celso n’a encore commencé qu’un seul match de Premier League cette saison après avoir souffert d’une blessure aux ischio-jambiers et Mourinho a été honnête dans son évaluation de la forme physique du joueur après cette victoire en Bulgarie.

«Bon avec le ballon et pas très bon sans le ballon. Sa condition physique n’est pas bonne. Il n’a pas eu de pré-saison », a déclaré Mourinho, par Sky Sports.

“Pendant le lock-out de la saison précédente, il a eu des problèmes – il ne s’est pas entraîné pendant cette période où d’autres gars s’entraînaient donc il a été de haut en bas dans sa préparation. Donc, il est venu maintenant, étape par étape.

“J’ai le sentiment que lorsqu’il joue, il n’est pas le Gio que nous connaissons, pas le Gio que nous savons qu’il peut être un joueur incroyable.

“Mais avec le ballon, bien sûr, de grands critères et il sait ce qu’il fait bien sûr, et comprend la façon dont nous voulons jouer. Mais nous avons besoin de plus d’intensité pour être plus en forme, être plus intenses et être plus forts dans les transitions.

“Mais bien sûr, il a joué plus d’une heure, et pendant cette heure, bien sûr, c’était un match de football qu’il fallait gagner mais c’était aussi, disons, une séance d’entraînement pour améliorer sa forme physique.”

