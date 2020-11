Joselyn Cano a “couvert” ses beaux charmes avec juste ses cheveux! | Instagram

Connu sous le nom de “La Kim Kardashian Mexicana” Joselyn Cano Il connaît parfaitement la technique pour voler les soupirs des internautes, il y a quelques heures à peine, il a fait plaisir à ses fans avec une image dans laquelle il apparaît couvrant ses charmes uniquement avec ses cheveux.

Bien que l’on sache peu de choses sur la vie personnelle du mannequin américain de 29 ans Joselyn Cano, ses fans sont satisfaits du peu d’informations qu’elle a fournies, ce qui rend ses fans d’Amérique latine heureux, c’est le fait que le mannequin parle Espagnol parce que son ascendance est d’origine mexicaine, les deux parents viennent respectivement des villes de Durango et Guadalajara, donc la langue espagnole est présente dans leur famille.

Ce qui a le plus surpris les internautes et ses followers, c’est le vêtement avec lequel il était accompagné, c’était un minuscule t @ nga qui était également transparent et n’avait que quelques fils sur les côtés.

Il paraît que Joselyn Cano vise à partager dans chacune de ses publications une photographie qui surpasse la précédente, ce qui est curieux c’est qu’elle n’est pas la seule autre célébrité qui cherche aussi ingénieusement à attirer l’attention de tous les internautes au sein d’Instagram ou d’autres réseaux sociaux, il y a une forte concurrence pour savoir qui est le plus coquin.

Cependant, malgré la large «concurrence» qui peut exister, la réalité est que Joselyn Cano Elle est devenue l’une des favorites, notamment grâce à son surnom dérivé de ses courbes proéminentes et de son visage angélique, ces yeux noisette peuvent hypnotiser n’importe qui.

Assise sur le bord d’un fauteuil, se soutenant des mains dessus, elle plaça ses longs cheveux devant ses breloques supérieures, recouvrant une partie délicate du modèle, en bas elle était accompagnée d’un léger morceau de tissu transparent qui laisse le Au vu de son intimité et sur les côtés, seuls deux morceaux de fil fin sont visibles.

Peut-être comme un détail insignifiant pour ses fans sur son cou était un collier en argent flashy qui correspondait à ses minuscules «vêtements».

Joselyn Cano Elle fait partie des mannequins et femmes d’affaires qui attirent le plus l’attention non seulement à cause de ses photographies et de sa beauté évidente mais aussi du fait qu’elles exercent diverses activités, dans son cas en plus d’être mannequin elle est aussi une femme d’affaires, il y a quelques mois nous l’avons vue en partager Photographies où elle portait ses modèles de maillots de bain deux pièces, dans certaines publications, elle était accompagnée d’autres beaux modèles.

À la suite d’un exercice intense et d’un régime strict, sa silhouette a été le résultat de tant d’efforts, bien que certains n’écartent pas qu’il ait subi le scalpel pour améliorer davantage certains détails de son physique, jusqu’à présent, on ne sait pas qu’il l’a admis. fait ou l’a également nié.

Comme d’autres stars des médias sociaux Joselyn Cano C’est généralement une femme assez prudente et discrète dans sa vie, peut-être qu’elle ne veut pas que ses admirateurs dépassent cette ligne et touchent des fibres sensibles en elle ou qu’elle ne l’aime tout simplement pas, alors elle évite ardemment de partager certaines informations.

Quelque chose de curieux à propos de Josey Cano, comme elle est également connue par ses proches, c’est que lorsqu’elle atteint un certain nombre de publications sur Instagram, elle a tendance à “faire le ménage”, c’est-à-dire qu’elle élimine une grande partie des publications qu’elle a faites, on ne sait pas dans quel but précisément mais déjà elle les fans en sont conscients, ils sauvegardent sûrement constamment les photos qu’il publie.

