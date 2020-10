Joselyn Cano éblouit ses fans dans un maillot de bain doré du vestiaire | INSTAGRAM

La belle mannequin aux parents mexicains, Joselyn Cano, se consacre depuis longtemps au téléchargement de photos pour ses fidèles fans, elle a donc les clichés les plus attrayants et les plus appréciés.

A cette occasion, nous aborderons l’une des photographies dans lesquelles il apparaît à l’intérieur d’un vestiaire, alors qu’il se prépare à son séance de spa, portant un maillot de bain doré qui la rendait à la fois élégante et belle.

La photo est l’une de celles qui a reçu le plus d’attention et de réactions de la part de ses adeptes de Instagram, obtenir plus de 250 000 likes et des centaines de milliers de commentaires où ils la flattent et commentent à quel point ils l’aiment.

Dans l’image, nous pouvons voir Joselyn debout à l’intérieur de la pièce avec une pose très distinctive de sa part, plaçant son pied en avant comme si elle était un modèle entier, qui a d’ailleurs été gagné grâce à sa production constante de contenu. .

Ainsi, de nombreux internautes partagent leurs photos pour égayer un peu la journée de leurs amis, étant l’un des modèles préférés sur les réseaux sociaux, un lieu où le bonheur mutuel est parfois recherché, même si on l’a vu ces dernières années mois, il est devenu un lieu de soulagement plein de critiques et de commentaires négatifs.

Cependant, Joselyn Cano ne craignait que de revenir à la normale, car nous savons tous ces mois qu’elle était en pause avec ses voyages qu’elle utilise pour produire du contenu frais et toujours à la recherche d’horizons totalement différents.

La jeune femme semble vivre des vacances sans fin dans lesquelles profiter de chaque instant est essentiel, racontant à travers ses histoires comment ces endroits luxueux le passent, bénéficiant toujours de la plus haute qualité de soins.

Beaucoup se demandent comment il parvient à avoir autant d’argent à dépenser de cette manière, tant ont mis en place différentes théories, mais rien n’est certain. La jeune femme en plus de travailler comme mannequin pour certaines marques et d’avoir sa page de contenu exclusive, on ne sait pas ce qu’elle pourrait faire d’autre pour générer une si bonne économie.

Certains internautes considèrent qu’elle est «parrainée» mais elle l’a démenti à plusieurs reprises, elle a même partagé qu’elle était une fille étudiée qui avait fréquenté l’Université de San Diego et qu’elle travaillait dans son bureau, qui a récemment obtenu de nouveaux meubles afin que vous puissiez préparer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle.

La jeune femme a également partagé qu’elle aimait nourrir son esprit en lisant des livres et des phrases de motivation, toujours à la recherche d’une amélioration à la fois externe et interne. L’influenceur devient parfois comme les blagues qu’ils font sur les phrases de motivation, étant la légende des photos assez audacieuse, il a donc également été la cible des utilisateurs qui ne peuvent s’empêcher de commenter ce que font les autres.

Un autre détail très intéressant à propos de Joselyn Cano est que beaucoup pensaient qu’elle était originaire du Mexique, cependant, elle a précisé qu’elle était née en Californie, laissant tous ces fans qui croyaient le contraire un peu tristes, mais acceptant toujours ses racines, partageant que ses parents sont originaires Mexique.

En fait, il y a quelques semaines, il a partagé une photo dans laquelle il apparaît vêtu d’un maillot de plage aux couleurs mexicaines, afin que vous puissiez voir à quel point il est fier d’où il vient.