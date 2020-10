Joselyn Cano montre un petit maillot de bain bleu sur un yacht | Instagram

Le modèle américain Joselyn Cano Il a partagé une superbe photo sur son compte Instagram officiel, portant l’un des plus petits maillots de bain qu’il ait jamais portés.

L’objectif était de célébrer le 4 juillet, le jour de l’indépendance américaine, il l’a fait au moyen d’un maillot de bain deux pièces qui portait en haut les couleurs du drapeau de son pays et aussi des stars.

Bien qu’à de nombreuses reprises, elle ait été associée ou plutôt surnommée «la mexicaine Kim Kardashian» Joselyn Cano est une citoyenne des États-Unis, elle a vécu toute sa vie dans ce pays bien que ses parents soient d’origine mexicaine et présentent des traits caractéristiques du pays voisin C’est probablement pourquoi plusieurs utilisateurs ont décidé de l’élaguer ainsi.

Peut-être en raison du fait que le modèle Joselyn Cano Elle a un corps assez voluptueux, c’est qu’ils la confondent avec la mondaine, elle n’est pas non plus la seule à qui ils l’ont comparée, ils l’ont également fait avec d’autres mannequins internationaux tels que Demi Rose et Anastasia Kvikto respectivement originaires d’Angleterre et de Russie.

Joselyn Cano a été caractérisé par le fait qu’il ne partage pas continuellement des photos sur son compte Instagram, puisqu’il a une page privée où il télécharge probablement plus de contenu, il est probable que pour cette raison, ses millions d’abonnés connaissent Instagram, de sorte que dans le En raison du moment où vous décidez de partager une nouvelle photo, elle commence immédiatement à recevoir des likes.

Le plus impressionnant des Maillot de bain de Joselyn Cano, c’est qu’il couvre à peine ses charmes, car en bas même s’il est assis on ne voit que deux bandes extrêmement fines, il était également accompagné d’une ceinture avec une sorte de tissu qui semble être une jupe si vous la regardez de dos, ses cheveux sont en queue haute.

Elle était également accompagnée d’un de ses petits animaux de compagnie, le modèle est au sommet d’un yacht et l’endroit où elle se trouve semble être d’eau douce entourée de mangroves est un paysage vraiment beau et rassurant.

La photo a été partagée il y a deux ans précisément le 4 juillet 2018, ses followers ont commenté avec enthousiasme sa photo et réitèrent qu’il n’est pas beau.

Il est également important que le maillot de bain qu’elle porte soit de sa propre ligne, c’est vrai, en plus d’être modèle C’est aussi une femme d’affaires, le meilleur de tout est qu’elle est elle-même son modèle pour que les dames puissent se faire une idée de comment sont leurs pièces, car les hommes peuvent ravir leurs yeux avec ces images et la vidéo occasionnelle.

Bien qu’il y ait en fait peu d’informations sur Joselyn CanoOn sait qu’elle est une femme qui aime faire de l’exercice, cela a été clairement indiqué dans plusieurs de ses vidéos sur son compte Instagram officiel où elle montre des routines d’exercice.

Peut-être que pour certains internautes la figure de Joselyn Cano a forcément passé par le scalpel, car ce n’est pas quelque chose d’apparemment normal d’avoir ses charmes aussi prononcés, cet inconnu pourrait être corroboré par une personne qui se consacre à la gym, car il faut savoir Le physique d’une personne se développe après des années d’entraînement.

Joselyn Cano Elle fait partie de la guilde des mannequins qui compte des millions d’adeptes sur ses comptes, elle en compte environ 12700000 à plusieurs reprises dans ses histoires Instagram, elle a montré ses routines d’exercice, en même temps qu’elle lit numériquement certains livres et se vante également beaucoup à vos animaux de compagnie.

Comme mentionné au début, elle est la fille de parents mexicains, elle parle donc bien l’espagnol, mais pas aussi couramment qu’elle le souhaiterait, Cano a aussi un frère qui se consacre à la gym, il a partagé plusieurs vidéos et photos à côté de lui et elle est aussi une personne très coquette comme sa sœur.

