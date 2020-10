Lorsque la NASCAR Cup Series se rendra à Martinsville pour la dernière course avant la coupure, le pilote Josh Bilicki prendra le volant d’un faux croiseur de police. Le joueur de 25 ans vient de dévoiler une peinture spéciale pour honorer les policiers tombés au combat. Le design présente plus de 230 étoiles en souvenir des policiers décédés en 2020.

Bilicki a publié une série de photos sur Instagram et a montré le nouveau design. La Chevrolet Camaro n ° 7 a un schéma blanc et noir rétro et comprend des lumières de secours peintes. Il y a un badge de police sur les portes et le texte «protéger et servir» sur les ailes. Bilicki et son parrain, Insurance King, travaillent avec l’organisation Wounded Blue, qui fournit une assistance aux policiers qui ont été blessés ou blessés au travail.

“Nous avons eu l’idée de faire ressembler la voiture à une voiture de flic parce que NASCAR a commencé avec des bootleggers dépassant la police”, a déclaré le président de Insurance King, Dan Block. «Cependant, lorsque nous nous sommes associés à The Wounded Blue, nous avons fini par aller plus loin avec ce schéma de peinture et dédions ce design à chaque policier qui a perdu la vie en 2020.»

Bilicki a déjà conduit une voiture avec un schéma de peinture Wounded Blue. Il s’est rendu au Kansas Speedway pour le Hollywood Casino 400 à la mi-octobre, prenant le volant d’une Camaro entièrement noire. La voiture comportait un badge de police, un drapeau américain Thin Blue Line et le texte: “Jamais oublié. Jamais seul.”

Bilicki n’est pas le seul pilote à prendre part à une course tout en exécutant un programme de peinture en l’honneur des policiers tombés au combat. Kyle Weatherman, qui participe à la série Xfinity, conduit la Chevrolet Camaro n ° 47 et présente régulièrement un schéma de peinture «Back the Blue». Bien qu’il fasse des changements tout au long de l’année pour lister les noms des différents officiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

Weatherman s’est récemment associé à la Fort Worth Police Officer Association pour l’O’Reilly Auto Parts 300 au Texas Motor Speedway. Weatherman a déclaré qu’il courait «en l’honneur des 62 policiers de Fort Worth qui ont donné leur vie dans l’exercice de leurs fonctions». Weatherman a également conduit un système blanc et noir de retour qui mettait en évidence les unités K9 lors d’une course à Darlington Raceway en septembre.