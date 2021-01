J

osh Hartnett s’est ouvert à l’idée de tourner le dos à la célébrité – suggérant que s’il avait embrassé «l’attrait d’Hollywood», il «n’aurait pas une vie heureuse».

L’acteur, 42 ans, était l’un des plus grands noms d’Hollywood à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec Pearl Harbor, Black Hawk Down et The Virgin Suicides.

Il s’est ensuite éloigné des feux de la rampe, jouant dans – dans l’ensemble – des films plus petits et indépendants alors qu’il fondait une famille avec son partenaire de longue date Tamsin Egerton.

Hartnett, qui est né au Minnesota mais est maintenant basé à Surrey, en Angleterre, avec son partenaire et ses trois enfants, a parlé de se retirer du style de vie, de la célébrité et de l’argent qui accompagnent Hollywood.

Il a déclaré au Journal: «Je ne sais pas quelles auraient été les possibilités de ma vie si j’avais choisi différentes voies, mais je dirai qu’en cédant entièrement à l’attrait d’Hollywood, je sais que je n’aurais pas un bonheur la vie. Je suis très attaché à cela.

Il a poursuivi: «Beaucoup de gens sont pris dans ce piège, mais je suis très attaché aux amis que je connais depuis longtemps et à ma famille. Je voulais m’assurer de ne pas perdre ces relations. Ces gens font de moi ce que je suis. Je fais passer ces préoccupations avant de poursuivre un rêve hollywoodien. »

Parlant de ce dont il était le plus fier de sa vie, la star a poursuivi: «Ce dont je suis le plus fier, c’est que je suis père de trois enfants et que j’ai une bonne relation avec mon partenaire et une belle vie de famille et je ‘ Je suis toujours capable de faire du bon travail et, en vieillissant, les personnages sont devenus plus intéressants.

«J’ai décidé d’avoir une vie. Pour mettre cela en premier. Cela a toujours été mon objectif. Je ne voulais pas être cette personne et je ne serai jamais cette personne.

L’année dernière, Hartnett a confirmé qu’il avait refusé les rôles de Superman et de Batman – des rôles joués par Henry Cavill et Ben Affleck.

Pourquoi il a refusé Superman: «À l’époque, il était si évident pour moi de le refuser. On m’offrait des films des très grands réalisateurs. Et Superman était un risque. Oui, il y avait beaucoup d’argent en jeu, mais je ne pensais pas que c’était la fin. Il est devenu de plus en plus clair pour moi que l’argent ne vous mène pas loin. J’ai vu beaucoup de gens se noyer dans leur argent.

