La nouvelle année a officiellement commencé vendredi, provoquant des célébrations dans le monde entier. Les gens ont choisi de marquer l’occasion de plusieurs manières différentes, mais l’antagoniste de Yellowstone Josh Holloway a apprécié un petit-déjeuner de champions. Il se remit dans son sweat Paramount et mangea du gâteau.

Holloway a publié une photo qui le montrait assis à l’extérieur et profitant du temps du matin. Il avait un grand sourire sur son visage alors qu’il tenait une assiette de gâteau. “gâteau pour le petit déjeuner parce que c’est 2021 [peace out emoji] [happy New Year] [onward]”Holloway a écrit dans la légende de sa photo. De nombreux fans ont répondu et lui ont souhaité une bonne année tandis que quelques-uns ont dit qu’il avait l’air” plus jeune que jamais “.

Holloway ne publie pas régulièrement sur les réseaux sociaux, mais les fans expriment leur enthousiasme quand il le fait. Le post de gâteau n’a pas fait exception compte tenu du nombre de commentaires. Les fans de Lost, Yellowstone et Colony ont fait entendre leur voix tout en célébrant le dernier message de Holloway.

L’acteur prolifique a rejoint Yellowstone lors de la saison 3 et a joué un gestionnaire de fonds spéculatifs nommé Roarke Morris. On ne savait pas grand-chose de son personnage au début de la saison à part qu’il aimait pêcher et qu’il se heurtait à Beth Dutton (Kelly Reilly). Cependant, Morris est rapidement devenu un personnage de premier plan au fil de la saison, devenant rapidement une épine dans le flanc de John Dutton (Kevin Costner).

Avant de faire sa marque sur les écrans de télévision chaque semaine, Holloway s’est entretenu avec USA Today et a révélé que rejoindre Yellowstone était depuis longtemps un de ses objectifs. «Je m’asseyais et regardais Yellowstone avec ma femme et je me disais: ‘Un jour, j’aurai une émission comme celle-ci, Babe. Et je n’arrive toujours pas à croire que je suis dans l’émission’ ‘, a-t-il déclaré .

Malgré son enthousiasme pour le nouveau concert, Holloway a eu un léger problème avec le casting. Il voulait être un cow-boy mais a décroché ce type de rôle. Au lieu de cela, il a dû mettre un costume valant des milliers de dollars et conduire un véhicule de luxe. Bien que son amour du plein air ait toujours joué un rôle dans le personnage.

“Quand j’ai reçu l’appel, j’étais tellement excité que j’allais enfin devenir un cow-boy, car en 18 ans d’acteur, personne ne m’a choisi comme le cow-boy, pour l’amour de Dieu”, a expliqué Holloway. “J’étais comme, enfin. Merci, Taylor [Sheridan]. Et non. Il m’a choisi comme un gars de Wall Street. J’étais comme, ‘Taylor? Vraiment?’ Il a pensé que c’était la chose la plus drôle. “

Malgré ses réserves sur le fait de jouer un gars de “Wall Street”, Holloway a eu un impact sur la saison 3. Il continuera à le faire lorsque la saison 4 débarquera sur le réseau Paramount. De nombreux fans pensent qu’il a quelque chose à voir avec la “fin explosive” de la saison 3 – bien qu’il reste à voir s’il était impliqué. Pour l’instant, il profitera de son petit-déjeuner de champions.