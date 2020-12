Le demi offensif des Las Vegas Raiders, Josh Jacobs, a suscité des commentaires lorsqu’il a trollé des joueurs de football Fantasy avant un match de la semaine 14 avec les Colts. Matthew Berry d’ESPN a souligné Jacobs lors de son segment “Don’t Be This Guy” sur The Fantasy Show, ce qui a suscité une autre réponse de l’ancien choix de première ronde. Jacobs a dit: “Je m’en fiche” de la critique.

Le segment vidéo présentait Berry parlant de Jacobs trolling des propriétaires de fantaisie avec un message sur Instagram Stories qui disait “SORRY GUYS I’m NOT PLAYING TODAY”. Il a également dit qu’il y avait plusieurs “propriétaires de fantaisie sexy” et a ensuite ajouté un emoji au majeur. Berry a déclaré que le message était un doigt du milieu pour les joueurs de football Fantasy qui ont soutenu Jacobs. L’analyste a déclaré que les joueurs de la NFL “ne devraient pas se soucier” des ligues de fantasy, mais ils ne devraient pas non plus “insulter” les joueurs de fantasy.

Votre rappel quotidien de ne pas être ce gars. Édition @iAM_JoshJacobs. Via The Fantasy Show sur ESPN +. pic.twitter.com/iPlA4bWPw3 – Matthew Berry (@MatthewBerryTMR) 17 décembre 2020

“Le même boiteux – les joueurs fantastiques qui jurent et menacent les joueurs d’avoir été blessés ou d’avoir été blessés. Mfs ne se soucient pas de vous en tant que personne pourquoi tf vous pensez que je me soucie d’un jeu [laughing emoji]», A répliqué Jacobs sur Twitter.« Si quelqu’un a un problème, n’hésitez pas à le résoudre lorsque vous me voyez.

Jacobs a continué et a livré un message direct à Berry. “Je fw les fans, les gens à qui je m’adresse savent qui ils sont. Tout fan qui m’a jamais rencontré dans la vraie vie le sait. J’ai donné du temps et de l’argent aux fans. Je n’essaye pas vraiment d’entendre ce récit.” Bien que Jacobs ait également bloqué l’analyste ESPN, l’empêchant de voir l’un des messages suivants.

Ancien joueur de l’Alabama Crimson Tide, Jacobs a eu un impact immédiat après être entré dans la NFL en tant que 24e choix au total du repêchage de la NFL 2019. Il a couru pour 1000 verges en tant que recrue, devenant le premier porteur de ballon des Raiders à le faire. Il a également marqué sept touchés au sol malgré trois matchs manqués.

Après sa saison de recrue exceptionnelle, les joueurs de fantasy et les fans s’attendaient à encore plus de production. Ils ont proclamé que Jacobs serait parmi les meilleurs joueurs de la ligue et retrouverait une fois de plus le succès. Beaucoup ont utilisé des choix virtuels de premier tour dans leurs ébauches fantastiques pour le sélectionner.

Ses verges par match ont chuté dans l’ensemble, mais il a inscrit les 10 meilleurs touchés au sol en carrière à ses 13 premiers matchs de la saison. Jacobs a également remporté la première nomination au Pro Bowl de sa carrière. L’ancienne star de l’Alabama pourrait encore atteindre 1000 verges pour la deuxième saison consécutive, à commencer samedi par une bataille contre les Dolphins de Miami.