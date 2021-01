O’Connor a joué le prince de Galles dans la quatrième saison du drame royal produit par Netflix, tandis que Corrin était la star de son tour en tant que Diana, princesse de Galles.

O’Connor, 30 ans, est en lice pour le meilleur acteur dans une série dramatique tandis que Corrin, 25 ans, est nominée pour la meilleure actrice. Elle affrontera Olivia Colman, qui a été reconnue pour son interprétation de la reine.

Leurs co-stars Tobias Menzies et Gillian Anderson ont été nominées dans les catégories secondaires.

Gillian Anderson, qui a joué Margaret Thatcher, est également nominée

La Couronne est en lice pour la meilleure série dramatique et compte au total six hochements de tête aux Critics Choice Awards, à égalité pour la plupart avec Ozark.

La série la plus récente du drame Netflix dont on parle beaucoup s’est déroulée dans les années 1980, mettant l’accent sur la relation tumultueuse de Charles et Diana tout en présentant Anderson comme Margaret Thatcher. Menzies a repris son rôle de duc d’Édimbourg.

Le thriller policier Ozark, une autre émission de Netflix, est également en lice pour la meilleure série dramatique tandis que ses stars Jason Bateman, Laura Linney, Tom Pelphrey et Julia Garner sont toutes nominées dans les catégories d’acteur.

L’acteur gallois Matthew Rhys, reconnu pour son rôle principal dans le drame d’époque Perry Mason, et Cynthia Erivo pour son second rôle dans la série d’horreur The Outsider, figurent parmi les autres vedettes britanniques à remporter des récompenses.

La star de Small Axe John Boyega est nominée pour le meilleur acteur dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision, aux côtés de Hugh Grant pour The Undoing et de l’Irlandais Paul Mescal pour Normal People.

Dans la catégorie actrice, Michaela Coel est reconnue pour son rôle dans I May Destroy You, le drame acclamé qu’elle a également créé, et affrontera Daisy Edgar-Jones et Anya Taylor-Joy de Normal People pour The Queen’s Gambit.

Ozark est à égalité avec The Crown pour six nominations

La star de Homeland, Claire Danes, affronte Colman et Corrin pour la meilleure actrice, dans une catégorie qui comprend également Jurnee Smollett pour Lovecraft Country et Christine Baranski pour The Good Fight.

O’Connor, Bateman et Rhys sont nominés pour le meilleur acteur dans une série dramatique aux côtés de Sterling K Brown pour This Is Us, Jonathan Majors pour Lovecraft Country et Bob Odenkirk pour Better Call Saul.

Outre Ozark et The Crown, les meilleurs nominés dans les séries dramatiques sont Better Call Saul, The Good Fight, Lovecraft Country, The Mandalorian, Perry Mason et This Is Us.

Le très populaire Schitt’s Creek mène les catégories de la comédie, avec une nomination pour la meilleure série humoristique et des hochements de tête pour ses stars Eugene Levy, Catherine O’Hara, Daniel Levy et Annie Murphy.

La série d’anthologies Small Axe de Sir Steve McQueen est nominée pour la meilleure série limitée, aux côtés de I May Destroy You, The BBC’s Normal People et le drame d’échecs The Queen’s Gambit.

Dans l’ensemble, Netflix a remporté 26 nominations contre 24 pour HBO.

Les nominations dans les catégories de films pour les Critics Choice Awards seront annoncées le 7 février et la cérémonie devrait avoir lieu le 7 mars.