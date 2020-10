Josh Turner a passé beaucoup de temps avec son ami Randy Travis au fil des ans, mais avant qu’ils ne se rencontrent pour la première fois, Travis était tout simplement le plus grand héros de Turner. S’adressant à Chrissy Metz sur Apple Music Country, Turner a rappelé la nuit où il a rencontré pour la première fois l’icône de la musique country, partageant une leçon importante qu’il a apprise du chanteur avant même qu’ils ne parlent.

Turner a partagé que la première fois qu’il a rencontré Travis, c’était aux ACM Awards à Las Vegas. «J’étais assis à quelques rangées de lui et j’étais comme, je ne peux même pas vous dire à quel point j’étais excité et effrayé», se souvient-il. «Parce que je me dis: ‘Voici le gars qui m’a inspiré à déménager à Nashville, pour courir après ce contrat d’enregistrement.’ J’ai le contrat d’enregistrement, me voici, assis aux ACM Awards et il est juste là-haut. Je panique. “

Le chanteur a expliqué qu’il avait entendu “tellement d’histoires de gens rencontrant leur héros et c’est juste en passant, et vous ne pouvez pas leur dire ce que vous voulez leur dire. Ou ils sont un con ou autre. affreusement peur.”

Avant de rencontrer son idole, Turner a rappelé que Travis avait été amené dans les coulisses lors d’une pause publicitaire. “Il monte, ils avaient ces escaliers à côté de la scène. Alors il monte ces escaliers, et il s’arrête, et il commence à parler à cette petite vieille dame qui travaillait comme huissier ce soir-là. Je sais pertinemment, il n’a pas Je ne connais pas du tout cette femme », dit-il. “C’était la première fois qu’il la rencontrait. Il se tenait juste là, et il lui a parlé et il lui a parlé et il lui a parlé. Tous ses maîtres, ils essaient de l’éloigner. Il est resté là et il a parlé à cette petite vieille comme si elle était la reine d’Angleterre. C’était fou. “

“Donc, à partir de ce moment, cela m’a fait réaliser que j’avais choisi un bon héros à admirer”, a poursuivi Turner. “Parce qu’il traitait cette femme comme s’il voulait être traité. Cela signifiait vraiment beaucoup pour moi, et cela en disait long pour moi. Parce que j’ai toujours eu l’impression d’être comme ça en grandissant en Caroline du Sud. Mais voir quelqu’un de cette stature porter lui-même de cette manière, cela m’a fait réaliser à quel point et à quel point vous pouvez avoir une influence importante sur quelqu’un. “

Cette année, Travis a rejoint Turner sur le nouvel album de Turner, Country State of Mind, enregistrant une nouvelle version du hit de Travis «Forever and Ever, Amen». Travis a chanté le dernier mot de la chanson et la séance d’enregistrement était la première fois qu’il était en studio depuis son AVC de 2013.

“C’était historique, c’était émouvant, c’était doux-amer”, a déclaré Turner à Metz. “Je pense que ses fans vont adorer ça. Parce que tu sais, ils disent qu’une image vaut mille mots. Je pense que ce seul mot qu’il a chanté sur cette chanson vaut aussi mille mots.”