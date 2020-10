Le Dr Death subit une chirurgie esthétique majeure.

Joshua Jackson (Dawson’s Creek, Fringe, The Affair) devrait remplacer Jamie Dornan (Once Upon a Time, The Fall) en tant que MD titulaire de l’enfer dans la prochaine adaptation en série limitée de Peacock, a appris TVLine.

Selon un porte-parole de Peacock, «En raison des retards de production liés à la pandémie de coronavirus, Jamie Dornan… n’est plus professionnellement disponible pour participer à la production.» Le casting initial de Dornan a été annoncé en août 2019.

De plus, Chris Sullivan de This Is Us, qui devait co-vedette dans Dr Death, a également abandonné en raison de conflits de production liés au COVID. Il sera remplacé par Dominic Burgess (The Magicians, Santa Clarita Diet).

Jackson a récemment joué dans la série limitée de Hulu Little Fires Everywhere. L’acteur rejoint un casting qui comprend également Alec Baldwin, Christian Slater et AnnaSophia Robb.

Basé sur le podcast populaire du même nom, Dr. Death – qui devrait commencer la production plus tard cet automne avant une première en 2021 – raconte la «terrifiante histoire vraie» du Dr. Christopher Duntsch (Jackson), une étoile montante du Communauté médicale de Dallas. «Jeune, charismatique et apparemment brillant, le Dr Duntsch construisait un cabinet de neurochirurgie florissant quand tout a soudainement changé. Les patients sont entrés dans sa salle d’opération pour des chirurgies de la colonne vertébrale complexes mais de routine et sont restés mutilés ou morts de façon permanente. Alors que les victimes s’entassaient, deux collègues médecins, le neurochirurgien Robert Henderson (Baldwin) et le chirurgien vasculaire Randall Kirby (Slater), ont décidé de l’arrêter.

Patrick Macmanus (Happy!) Est EP / showrunner.