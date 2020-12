Ce soir, Joshua a fait son retour tant attendu sur le ring à la fin d’une année au cours de laquelle la pandémie de coronavirus a décimé le calendrier de boxe, terminant 2020 sur un sommet avec un arrêt brutal au neuvième tour du challenger obligatoire Pulev.

Le Britannique a conservé avec succès les titres mondiaux des poids lourds WBA (Super), IBF, WBO et IBO qu’il a remportés à Andy Ruiz Jr en Arabie saoudite il y a 12 mois, créant un potentiel doublé incontesté et incontesté contre Tyson Fury en 2021.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, les fans ont pu assister à un événement de boxe au Royaume-Uni samedi, avec 1000 spectateurs chanceux à la SSE Arena de Wembley pour regarder la défense du titre emphatique de Joshua en direct.

Sur la sous-carte, Lawrence Okolie a détruit le Polonais Nikodem Jezewski, tandis qu’il y avait aussi des victoires pour les poids lourds Hughie Fury et Martin Bakole.

Anthony Joshua bt Kubrat Pulev – pour les titres WBA (Super), IBF, WBO et IBO des poids lourds Lawrence Okolie bt Nikodem Jezewski – pour le titre vacant WBO International cruiserweightHughie Fury bt Mariusz Wach – concours poids lourdsMartin Bakole bt Sergey Kuzmin – pour le titre WBC International poids lourdQais Ashfaq bt Ashley Lane – Concours super-poids coqFlorian Marku dessine Jamie Stewart – Concours poids welterKieron Conway BT Macauley McGowan – Concours super-poids welter

Suivez toute l’action avec le blog LIVE de Standard Sport!

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1607849088

Fury fait la prédiction de Joshua

Après la victoire de Joshua, Tyson Fury s’est tourné vers les réseaux sociaux pour appeler son adversaire potentiel et faire une prédiction audacieuse …

“Je veux le combat, je veux le combat ensuite”, a déclaré Fury, qui portait un pull de Noël pour l’occasion. “Je vais l’assommer en trois rounds.”

1607848992

Plus de réaction d’Anthony Joshua…

“Depuis que je suis entré dans ce jeu en 2013, je chasse toutes les ceintures,

“J’ai eu affaire à des mandats. Bien sûr, je veux le défi – il ne s’agit pas de l’adversaire, mais de l’héritage et des ceintures.”

1607825066

Voici ce que Fury avait à dire en se moquant de Joshua sur les réseaux sociaux …

“Et bien voilà tout le monde, Anthony Joshua vient de se faire foutre en direct à la télévision.

«On lui a demandé s’il voulait le combat et il a fait le tour des buissons et a mis son a ** e dans la haie.

«Je veux le combat. Je veux le combat après. Je vais l’assommer en trois rounds. C’est un gros clochard, j’ai hâte de l’assommer. “

1607820706

Pendant ce temps, le chef de Top Rank, Bob Arum, a fait écho à son homologue de Matchroom Eddie Hearn en promettant de commencer immédiatement à travailler sur cette confrontation incontestée entre Joshua et Fury …

1607818922

Hearn: Nous commencerons le combat contre Fury demain

S’adressant à Sky Sports après le combat, le chef de Matchroom, Eddie Hearn, a déclaré: “Tout d’abord, je veux juste souhaiter la bienvenue à tout le monde, c’est incroyable de voir autant de visages ici ce soir. Vous nous avez vraiment manqué.

“Je pense que j’ai beaucoup parlé au fil des ans, mais comme il l’a dit, c’est moins de discussions, plus d’action. Depuis son arrivée au bureau, il voulait être le champion incontesté du monde.

“Moins de discussions de notre part, plus d’action. On va être amicaux, on va être gentils. On sait ce qu’on a à faire à partir de demain, on fait battre le Tyson Fury tout de suite.”

“C’est le seul combat à faire en boxe, c’est le plus gros combat de boxe. C’est le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique.

“Je sais qu’il le veut. Il est le meilleur poids lourd du monde, je te le promets. Il les brisera, les assommera.”

«De ma part, moins de paroles, plus d’action. Nous savons ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous voulons faire, c’est une question d’héritage et nous le ferons.

1607817649

Inévitablement interrogé sur le combat de Tyson Fury, Joshua – qui partage maintenant de bons moments avec Floyd Mayweather Jr dans son vestiaire – a ordonné à l’intervieweur de demander à la foule, qui a manifestement rugi leur approbation pour une confrontation incontestée à succès en 2021.

Joshua a ajouté: “J’ai commencé ce jeu en 2013, j’ai chassé toutes les ceintures, j’ai affaire à des obligations. Bien sûr, je veux défier.

«Il ne s’agit pas de l’adversaire, mais de l’héritage et des ceintures. Celui qui a les ceintures, j’adorerais marcher avec eux. Si c’est Tyson Fury, que ce soit Tyson Fury. Ce n’est pas grand chose.

«C’est la route de mon prochain combat, je ne me soucie de rien d’autre. C’est juste un combat à la fois, les ramasser un par un. C’est tout pour moi, je dois rester concentré.

1607817270

Joshua a poursuivi: “Pour moi, je suis resté fidèle à ce que je connais le mieux. Boxe… assembler mes coups et quand ils réussissent, ils réussissent. Comme je l’ai dit, c’est moins de paroles, plus d’action.

«Je ne veux même pas vraiment faire d’interview parce que je veux que les fans apprécient le travail acharné. Tout le monde rentre à la maison et passe un merveilleux Noël, et nous nous retrouverons en 2021. »

1607816836

Joshua: Moins de discussions, plus d’action!

Anthony Joshua est très reconnaissant pour le retour des fans ce soir alors qu’il fouette les 1000 dans une frénésie après cette finition emphatique …

Interrogé sur ses réflexions sur la victoire lors de son entretien d’après-match, AJ a déclaré à Sky Sports: “C’est un combat – moins de discussions, plus d’action, c’est ce que je pense. Nous avons fait notre conférence de presse jeudi, vendredi il y avait un peu de retour à soutenir, mais la boxe consiste à moins parler, plus d’action.

«J’espère que tout le monde était satisfait ce soir. Non seulement avec mon combat, mais aussi avec toute la sous-carte.

1607816201

Matt Majendie à SSE Arena, Wembley

Donc, une défense réussie pour Anthony Joshua pour la première fois depuis qu’il a repris ses ceintures des poids lourds à Andy Ruiz Jr à la fin de l’année dernière.

Mais il a laissé autant de questions que de réponses avant l’année prochaine et le double-tête de Tyson Fury. Fury ne tardera pas à dire qu’il n’y avait rien de ce qu’il a vu qui le dérangeait indûment.