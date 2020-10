En avril, Apple et Google ont annoncé qu’ils s’associaient pour développer un système de traçage des contacts basé sur Bluetooth Low Energy pour aider à ralentir la propagation du COVID-19. La semaine dernière – cinq mois plus tard – New York, où je vis, a lancé une application appelée COVID Alert NY qui utilise le système. Après des mois à suivre l’actualité de son développement et à regarder le déploiement d’applications dans d’autres États, j’étais ravi d’avoir la possibilité de l’utiliser moi-même. Je l’ai téléchargé, je l’ai rangé dans un dossier sur mon iPhone – et je l’ai rapidement oublié.

La recherche des contacts est un outil clé de santé publique lors d’une pandémie comme celle-ci. Cela nécessite généralement un travail de détective manuel: les responsables de la santé publique recherchent toute personne qui aurait pu être exposée à une personne atteinte du COVID-19 et les alertent. Ils leur demanderont de se faire tester ou de les mettre en quarantaine afin d’empêcher le virus de se propager. L’objectif d’une application comme COVID Alert NY est d’aider à automatiser ce processus. Les applications ne peuvent pas remplacer le suivi manuel des contacts standard, mais en théorie, elles peuvent l’augmenter en signalant les expositions au virus.

COVID Alert NY explique le fonctionnement des notifications d’exposition.

Mais des applications comme celle-ci ne fonctionnent que si de nombreuses personnes les téléchargent. Une enquête non scientifique sur les réponses au tweet du gouverneur de New York Andrew Cuomo à propos de l’application n’inspire pas confiance qu’elle va décoller. Des dizaines de personnes étaient sceptiques quant aux assurances selon lesquelles il ne suivait pas réellement l’emplacement. Quelques jours après le lancement de l’application, COVID Alert NY avait été téléchargé plus de 300 000 fois, mais près de 20 millions de personnes vivent dans l’État.

La chance que quelqu’un qui se trouve à moins de six pieds de moi à l’épicerie ait également l’application est probablement assez faible en ce moment. Mais mon immeuble vient de publier un dépliant sur l’application, et des amis me disent qu’ils en ont entendu parler via des alertes de nouvelles et dans des groupes Facebook. Plus de personnes peuvent commencer à l’utiliser, mais il est toujours difficile de savoir si suffisamment de personnes se connecteront pour commencer à avoir un impact sur la propagation du virus.

Malgré cette question persistante, l’application elle-même est facile à utiliser. Il explique bien comment le système fonctionne (via Bluetooth, que vous devez continuer à utiliser pour utiliser l’application) et quelles informations il collecte réellement (il envoie des codes aléatoires entre des téléphones situés à moins de six pieds l’un de l’autre pendant plus de 10 mètres). minutes). Si votre test de dépistage du COVID-19 est positif, un responsable de la santé publique peut vous demander si vous avez l’application et si vous êtes prêt à leur donner accès aux codes partagés avec votre téléphone. Si vous dites oui, les téléphones recevront une notification indiquant qu’ils ont été potentiellement exposés au virus et la date de cette exposition.

L’application donne également une explication claire des autorisations dont elle a besoin avant de les demander. Il souhaite détecter les téléphones à proximité et envoyer des notifications si votre téléphone figure sur la liste des codes d’une personne atteinte du COVID-19. Les fenêtres contextuelles de l’iPhone sur lesquelles vous acceptez ces autorisations n’apparaissent qu’après avoir cliqué sur «suivant» sur l’écran expliquant ce qui va se passer.

L’application explique pourquoi elle demande certaines autorisations de votre téléphone.

Cependant, il est moins clair dans l’application qu’elle est basée sur le système de Google et d’Apple. La description dans l’App Store d’Apple explique cette relation, mais si vous ne l’avez pas lu, ce serait facile à manquer. Si vous saviez que les entreprises de technologie construisaient un système de recherche des contacts, mais qu’on leur demandait de télécharger cette application depuis l’État de New York, il serait facile de penser qu’il s’agissait de deux choses distinctes.

Je n’ai ouvert COVID Alert NY que quelques fois depuis son téléchargement la semaine dernière. L’application n’a pas besoin que je fasse quoi que ce soit pour capter les signaux Bluetooth; il bourdonne juste en arrière-plan. Il a cependant quelques fonctions supplémentaires qui pourraient être utiles: il affiche les numéros de cas COVID-19 de l’État et le taux de positivité en pourcentage, et je peux également vérifier ces données par comté. Il donne également aux utilisateurs la possibilité de signaler de manière anonyme tout symptôme physique du COVID-19. La surveillance des symptômes est un moyen pour les responsables de la santé publique de suivre la propagation d’une maladie.

Mais je ne remplis pas ce formulaire régulièrement car je n’utilise pas régulièrement l’application. Il n’y a aucun moyen de mettre en place une alerte pour me rappeler de soumettre mes symptômes, ce qui est probablement une bonne chose. Je ne veux voir aucune notification de COVID Alert NY. Idéalement, il restera enfoui sur le dernier écran de mon téléphone pendant toute la durée de la pandémie, et je n’en entendrai jamais rien du tout.