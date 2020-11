T

les amateurs de chaleur du monde entier espèrent que, la semaine prochaine, nous pourrons nous réunir à nouveau et enfin profiter de l’expérience live irremplaçable – bien qu’à une distance de sécurité, masqués, dans des bulles avec des gens dont nous en avons marre de la vue et probablement sans le verre en plastique traditionnel de vin médiocre. En attendant, vous pouvez aiguiser votre appétit de théâtre avec ces brillantes productions numériques – et le vin sera probablement nettement meilleur, tout en étant moins cher.

(

Michael Balogun met dans une performance féroce et drôle

/ Cameron Slater)

Il a ouvert plus tôt ce mois-ci à des critiques élogieuses – et s’est fermé le même soir, le dernier avant le verrouillage 2. Maintenant, Clint Dyer et Roy Williams sont furieux, drôles et claquants dans une pièce sur ce que signifie être noir et britannique. (une sorte de suite à leur Death of England, qui mettait en vedette Rafe Spall en tant que jeune homme blanc confus sous l’emprise de son père raciste) a été annoncé comme revenant l’année prochaine – mais pendant 24 heures, il sera disponible gratuitement sur le National Chaîne YouTube du théâtre. Faire. Ne pas. Mlle. Ça.

Molly Lynch et Olli Higginson brillent dans cette version en direct (pour trois nuits seulement) de la comédie musicale douce-amère de Jason Robert Brown qui retrace les cinq années de la relation d’un jeune couple – son histoire chronologiquement, la sienne à l’envers. La production Southwark Playhouse de Jonathan O’Boyle maintient les deux acteurs sur scène à tout moment aux côtés du groupe.

OK techniquement, c’est un appel Zoom plutôt qu’une pièce de théâtre, mais tout amateur de théâtre digne de ce nom sera désireux d’entendre cette conversation numérique au coin du feu entre Dames Judi Dench et Maggi Smith, avec les messieurs Ian McKellen et Derek Jacobi. Un autre chevalier, Kenneth Branagh, préside les débats, même si je m’attends plutôt à être un peu dépassé par les vilains enjeux du théâtre. C’est 45 £ et cela profite à l’association caritative Acting for Others.

(

Andrew Lincoln jouera Scrooge

)

La production du classique de Dickens par Old Vic (écrite par Jack Thorne) a été leur pilier festif au cours des dernières années et cette année ne fait pas exception, sauf que cette fois, elle fait partie de la saison In Camera du théâtre de productions en direct et socialement distancées. . Andrew Lincoln joue le rôle du misérable avare Scrooge. Écoutez les cloches à la fin, si vous n’avez pas déjà versé une larme, elles feront l’affaire. Les productions précédentes, y compris Three Kings avec Andrew Scott, seront désormais disponibles à des dates limitées en décembre et janvier.

Ce drame interactif dystopique au Theatre Royal Stratford East peut (ils l’espèrent) être vécu en personne dans le nouveau théâtre socialement éloigné, ou dans le confort de votre maison – idéalement, mais pas essentiellement, avec un casque VR. Deux individus improbables se rencontrent dans une société soigneusement contrôlée où la souffrance et la joie ont été échangées contre prévisibilité et stabilité. Mais comment alors sommes-nous humains? Ils commencent à remettre en question tout ce qu’ils ont jamais connu …

(

Flying Lovers of Vitebsk est un régal visuel

)

Diffusée en direct de l’état de Bristol Old Vic, la magnifique et somptueuse production d’Emma Rice de la pièce de Daniel Jamieson (basée sur la vie et l’amour du peintre Marc Chagall et de sa femme écrivain Bella) est interprétée par une compagnie qui s’est isolée ensemble. aucune distanciation sociale ne nuira à l’intimité de cette histoire de deux amants qui vivent l’une des périodes les plus dévastatrices de l’histoire européenne.

La pièce de l’écrivain brumeux Arinzé Kene examine les effets rampants du besoin et de la privation, culminant dans la violence qui a éclaté lors des émeutes de l’été 2011, à travers les yeux d’un homme qui regarde sa jeunesse dure mais pleine d’espoir. C’est doux, beau et offre un sacré coup de poing. Maintenant, il a été adapté dans ce brillant film de 20 minutes pour Tiata Fahodzi, avec Anton Cross et réalisé par Andrew Gillman et Natalie Ibu. Court mais richement texturé et vaut bien une montre.

(

Emilia est une célébration effrénée et déchaînée de la créativité féminine

)

La célébration tumultueuse, déchaînée mais joyeuse de la créativité féminine de Morgan Lloyd-Malcom, inspirée par la vie de la poète du 17e siècle Emilia Bassano (considérée comme la «dame noire» de Shakespeare) a été un succès retentissant au Globe avant de prendre d’assaut le West End à le Vaudeville. Cette version filmée ne passe peut-être pas tout à fait à travers l’atmosphère fébrile d’un public majoritairement féminin devenant de plus en plus furieux contre les injustices dépeintes sur scène, mais c’est quand même à voir.

Cette production, adaptée du roman de Jonathan Coe par Henry Filloux-Bennett (directeur artistique du Lawrence Batley à Huddersfield), marque un moment fort du théâtre à l’écran. Alfred Enoch, en tant que détective et narrateur amateur Raymond Owen, dirige un casting glorieux qui donne vie de manière experte au mystère du meurtre de Coe aux côtés de clips télévisés d’archives ingénieusement déployés. Fabriqué avec Tamara Harvey de Theatr Clwyd et coproduit avec le Barn, Cirencester et le Wolsely, Ipswich, c’est un régal absolu.