Jouez au biberon avec 2 hommes, Celia Lora propose un vêtement mer | INSTAGRAM

La belle mannequin mexicaine, Celia Lora est devenue l’une des influenceuses les plus importantes de son pays, le Mexique, et s’aventure maintenant dans le domaine de la youtuberPour cette raison, la jeune femme télécharge des vidéos chaque fois qu’elle en a l’occasion et cette fois elle nous a présenté l’une des vidéos qu’elle considère comme sa préférée.

C’est la dernière vidéo de sa chaîne dans laquelle il se consacre à jouer à la bouteille avec deux hommes comme celui-ci est deux compagnons de Rive d’Acapulco, avec qui il s’entend à merveille et les considère comme l’un de ses meilleurs amis donc il n’y avait pas de honte à jouer.

Beaucoup pensaient que ce serait un Tourne la bouteille normal, cependant, Celia Lora a proposé que le jeu soit basé sur la réponse à quelques questions de culture générale et que celui qui a perdu allait prendre un verre ou enlever un vêtement, donc tout est devenu un spectacle assez drôle et même très attrayant. pour de nombreux internautes.

Et au fur et à mesure que la vidéo progressait, tout semblait aller se terminer avec tous les participants ayant froid en n’ayant rien dessus, mais nous ne vous donnerons pas de spoiler pour que vous puissiez le voir et en profiter par vous-même.

Si vous aimez Celia Lora, sûrement ça va t’enchanter la vidéo, car ils y ont passé un excellent moment à rire et à parler dans son style pur, le tout avec cette personnalité et ce charisme qui la caractérisent.

La belle fille d’Alex Lora, chanteuse du groupe de rock mexicain El Tri, continue de promouvoir sa page de contenu de vente en gros exclusive, partageant un avant-goût du contenu que vous y trouverez, qui est sûrement plus ouvert et attrayant que ce que partagez sur vos réseaux sociaux.

Il continue également d’aider les entreprises qui lui envoient des produits en cadeau, comme nous le savons l’année dernière, il soutient les petites entreprises qui font la promotion de leurs entreprises à travers leurs histoires.

Cela a été un beau geste de votre part et cela a aidé de nombreuses personnes à pouvoir dynamiser leur entreprise et que vous avez pu profiter de tous les produits qui vous envoient quelque chose de très intéressant comme cadeau qui finit toujours par attirer l’attention sur votre profil.

Dernièrement, Celia a uni ses forces avec des amis modèles pour pousser un peu plus son contenu et cela a fonctionné, car les photos de test ont été si attrayantes et réussies que de nombreuses personnes ont profité de l’occasion pour se joindre et vérifier les photos et les vidéos si découvertes qu’elle s’est préparée pour le courage.

Il ne fait aucun doute que Celia Lora est devenue une excellente créatrice de divertissement et a grandement amélioré sa personne en cherchant toujours à aider les autres avec leurs numéros qu’elle assure qu’ils le sont.

Celia Lora est devenue une grande influenceuse, nous vous recommandons de garder un œil sur Show News pour découvrir toute l’actualité et ne manquer aucune de ses belles images.