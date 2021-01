UNE

Aujourd’hui, à 20 heures, des gens de tout le pays allumeront une bougie à leurs fenêtres pour marquer le Jour du Souvenir de l’Holocauste. Les monuments britanniques seront également baignés d’une lumière violette alors que nous nous souvenons collectivement des millions de personnes qui ont perdu la vie et que nous réfléchissons aux leçons que nous pouvons tirer de la tragédie.

Cette année a sans aucun doute été plongée dans l’obscurité. Ces mois d’hiver ont été particulièrement sombres et isolants, et le nombre incompréhensible de morts auquel nous avons été confrontés au cours des dernières semaines est un rappel quotidien des souffrances auxquelles tant de personnes sont confrontées dans ce pays.

L’Holocauste est une histoire de dévastation, de perte et de destruction. Bien qu’il y ait peu que nous puissions extraire de cet épisode de l’histoire qui puisse fournir une source d’espoir ou de positivité, le thème de cette année «Light the Darkness» peut apporter un peu de réconfort en ces temps difficiles. Nous pouvons considérer la résilience et la force des survivants, dont certains sont vivants aujourd’hui et combattant pendant la pandémie, comme une source d’optimisme.

en relation

L’Holocauste nous rappelle également qu’au lendemain de crises, ce sont les héros dont nous nous souvenons finalement. Des héros comme Sir Nicholas Winton, «Britain’s Schindler», qui à lui seul a sauvé 669 enfants du régime nazi en évacuant de jeunes réfugiés vers l’Angleterre. Le travail de Sir Nicholas est passé inaperçu du monde entier pendant près de 50 ans, jusqu’en 1988, lorsqu’il a été invité à l’émission de la BBC That’s Life où il a retrouvé plusieurs des enfants qu’il avait sauvés.

Il est peut-être un peu réconfortant de penser à tous les héros inconnus de la pandémie, et à quelles histoires émergeront dans les années à venir de ceux qui ont silencieusement dépassé les attentes des autres en cas de besoin. Nous sommes également entourés de héros de tous les jours – les médecins, les infirmières, les nettoyeurs, les chauffeurs de bus et les commerçants qui mettent leur vie en danger pour leur communauté.

Quand nous repensons à cette période d’obscurité intense dans les années à venir, ce sont ces personnes dont nous nous souviendrons; ceux qui nous ont aidés à allumer lentement mais sûrement la lumière.