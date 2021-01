L’appel vidéo de Kate avec des amis Zigi Shipper et Manfred Goldberg, qui se sont rencontrés dans un camp de concentration en 1944, a été organisé pour marquer le Jour du Souvenir de l’Holocauste aujourd’hui et a souligné l’importance de se souvenir des atrocités du régime nazi d’Hitler.

L’appel a été organisé par le Holocaust Educational Trust, dont les deux hommes sont des ambassadeurs, enseignant aux jeunes l’Holocauste.

En tant que jeunes garçons, M. Shipper et M. Goldberg, qui parlaient à nouveau à la duchesse après l’avoir rencontrée pour la première fois en 2017, ont tous deux passé du temps dans des ghettos et des camps de travaux forcés et de concentration, y compris Stutthof près de Dantzig (aujourd’hui Gdańsk), où ils se sont rencontrés.

M. Shipper, 91 ans, originaire de Pologne, a raconté comment il avait vécu dans un ghetto avec sa grand-mère après que son père eut fui en Russie, croyant que seuls les jeunes hommes juifs étaient menacés par les nazis.

Enfant, on lui a dit que sa mère, qui était divorcée de son père, était morte.

En 1944, il est envoyé à Auschwitz. Il a décrit l’horreur de voir des gens abattus devant lui. Sa vie a été épargnée lorsqu’il a été envoyé à Dantzig.

Il est arrivé au Royaume-Uni après la guerre après que sa mère, qui vivait et vivait au Royaume-Uni, l’ait retrouvé et il a été identifié par une cicatrice au poignet.

Kate a déclaré: «Les histoires que vous avez toutes deux partagées avec moi aujourd’hui et votre dévouement à éduquer la prochaine génération sur vos expériences et les horreurs de l’Holocauste montrent une force extrême et une telle bravoure, c’est si important et si inspirant.

Elle a ajouté: «Toutes les générations ont un rôle à jouer pour faire en sorte que les histoires que nous avons entendues aujourd’hui continuent de vivre et que les leçons que nous avons apprises ne se répètent pas.»