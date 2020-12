je

Dans le journal d'aujourd'hui, découvrez les derniers plans de protestation d'Extinction Rebellion.

L’ancien patron du département du Brexit a critiqué ce qui «ressemble horriblement à un commerce de méfiance et d’entêtement pour les emplois et les moyens de subsistance» alors que les chances d’un non-accord augmentent. L’ancien secrétaire permanent Philip Rycroft tonne aujourd’hui dans Prospect: «Laisser cela s’échapper… représenterait un échec écrasant de la politique.

Courtney Act: les interdictions après la fête sont un frein

Courtney Act et Monét X Change ont célébré hier la nuit de la presse de Death Drop, une pièce qui est «comme un mystère de meurtre à part entière dans le West End Dragatha Christie», comme Courtney l’a récemment décrit à The Standard. Ils ont été rejoints par une foule d’invités, bien que Courtney soit partie déçue. «Stupide Covid! Ruinez toute notre soirée d’ouverture après la fête », a écrit la star de Drag Race sur Instagram hier soir. Pourtant, le spectacle continue – pour le moment.

Elba: Hamilton cache le talent de la chanson

Idris ELBA dit qu’il désespère que Lewis Hamilton cache ses talents de chanteur. L’acteur et DJ ont déclaré qu’il «n’arrivait pas à croire» ce qu’il avait entendu lorsque le pilote de la voiture de course l’avait laissé regarder une séance en studio. Mais Elba a déclaré au magazine Interview: “Il ne le joue pas pour les gens parce qu’il a ce sentiment de peur que les gens ne l’acceptent pas.” Elba soupira: «Je grince toujours à ça, parce que je ne suis pas né acteur et que je ne suis pas né DJ. Je viens de naître Idris. C’est comme dire qu’on ne peut pas être acteur et parent à la fois. »

Le chapeau de Dame Zandra n’est pas jaune

Zandra Rhodes se sentait comme «les genoux de l’abeille» lorsqu’elle a récupéré son Damehood du palais de Buckingham tout en portant un chapeau avec un œuf en strass sur le dessus – mais la tenue a soulevé quelques sourcils. La créatrice a raconté hier soir lors d’un événement du Musée de la mode et du textile que lorsqu’elle a reçu son honneur, une femme dans le public a donné un coup de coude à l’étranger assis à côté d’elle et a fait remarquer avec dégoût: «Voulez-vous porter ce chapeau? Malheureusement, le voisin a répondu: “Non, mais c’est ma sœur.”

La fête d’anniversaire de Burley est prévue depuis longtemps

Kay Burley a depuis longtemps l’œil sur un grand 60e anniversaire. En octobre, le présentateur de Sky News a déclaré au Standard: «Au départ, j’allais faire une grande fête, mais je ne peux pas faire ça, alors j’allais m’asseoir avec des éléphants en Afrique. Ensuite, j’allais louer une villa au milieu d’Ibiza, mais je ne peux pas faire ça. Puis le château de Dromgoole en Irlande, mais je ne peux pas faire ça. En l’occurrence, Burley a enfreint les règles du coronavirus samedi en organisant un dîner à Londres. Elle s’est excusée et a accepté de ne pas diffuser pendant six mois. Burley a également déclaré au Standard dans la même interview: “Je serai heureux quand 2020 sera terminé.” Nous aussi.

Extinction Rebellion affirme que les manifestations de rue sont «sur les cartes» l’année prochaine alors que les militants du changement climatique confirment que des «rébellions» sont prévues pour avril et mai 2021, avant la conférence de l’ONU sur le changement climatique en novembre.

«Nous prévoyons des manifestations pour la nouvelle année», a déclaré un porte-parole au Londoner, affirmant qu’ils voulaient cibler ce qu’ils ont dit être «l’incapacité du gouvernement à s’en tenir même à ses propres objectifs 2050… alors que nous comptons à rebours pour la COP26 à Glasgow.

«La façon dont nous protestons dépendra de Covid, mais oui, la manifestation de rue est définitivement au programme.»

XR a traversé une année difficile car ils ont eu du mal à reproduire l’ampleur et l’impact des manifestations en 2019 en raison de la pandémie de coronavirus. Il y a également eu des divisions internes car l’un des fondateurs, Roger Hallam, a quitté le mouvement et créé son propre parti politique. Extinction Rebellion a également été critiquée pour avoir perturbé les presses à imprimer à l’automne, empêchant la livraison de millions de journaux.

«Nous avons certainement eu du mal à mobiliser les gens pendant le verrouillage, mais il n’y a pas eu de surprise là-bas», a expliqué le porte-parole.

«Nous avons suspendu nos manifestations pendant plusieurs mois lorsque la pandémie a frappé … alors maintenir cet élan a quelque peu diminué. Beaucoup de nos militants sont également des retraités, ils ont donc fait du bouclier », ont-ils ajouté.

Mais ils affirment maintenant que «l’énergie croît à nouveau».