Bienvenue sur le blog en direct du Londoner’s Diary d’aujourd’hui. Cherchez Kate Winslet, qui dit qu’elle «redoute» de revenir à Londres, Fearne Cotton et sa haine de Talk Radio, et Naomi Campbell avec sa nouvelle obsession. Plus tard, Johnny Mercer s’essaye à un Facebook Live «demandez-moi n’importe quoi» avec des résultats mitigés.

Kate Winslet: Londres est trop laxiste pour porter des masques faciaux

(Jordan Strauss / Invision / AP)

Kate Winslet a affirmé qu’elle «redoutait» de retourner à Londres à cause d’un coronavirus.

«Je porterai un masque, je porterai un écran facial et les gens me regarderont comme si j’étais folle parce que tout le monde ne fait pas ça, mais ils devraient l’être», dit-elle.

La star, qui possède une maison de plusieurs millions de livres à West Wittering dans le Sussex, révèle qu’elle n’a visité la capitale qu’une seule fois l’an dernier, en août.

Winslet a également critiqué ce qu’elle pense être des frontières britanniques laxistes. “C’est toujours vraiment grave parce que nous n’avons jamais fermé nos frontières”, a-t-elle déclaré à The Australian, ajoutant: “Si nous avions fermé nos frontières, nous aurions été très bien, mais aucun dirigeant n’a décidé de le faire.”

L’actrice, qui joue le rôle de la chasseuse de fossiles Mary Anning dans le nouveau film Ammonite, a apprécié les parties de lockdown. L’automne dernier, elle a admis qu’elle était heureuse de ne pas «se mettre dans ces putains de vêtements et ces putains de chaussures» pour les junkets de la presse.

Facile de dire que vous redoutez la capitale des murs de votre pile de la côte sud, nous pensons …

Fearne aspire au silence radio

(Jonathan Brady / PA Wire)

Fearne Cotton dit que cette année ses résolutions ne sont pas de «rugir bruyamment» mais de «marcher calmement vers ce qui fait du bien» et cela inclut la désactivation de TalkRadio. “Je vais commencer petit en disant au prochain chauffeur de taxi qui hurle TalkRadio que je préférerais le silence plutôt que de serrer les dents pendant tout le voyage de retour”, a déclaré le présentateur à Grazia. Après que la chaîne YouTube de Talk Radio a été brièvement suspendue hier, Cotton a-t-il plus de pouvoir que nous ne le pensons?

Le passe-temps de Naomi? Naviguer simplement

(Dave Benett)

Naomi Campbell est peut-être un top model mondial, mais son passe-temps est plutôt modeste: elle adore visiter les pharmacies. «Quand vous m’introduisez dans une pharmacie ou une pharmacie, je pourrais y rester pendant des heures. Cela pourrait provenir d’une bouteille en plastique vide … pourrait être un nouveau rasoir », s’est-elle enthousiasmée auprès des fans sur sa chaîne YouTube Naomi. Décrivant son obsession, elle ajoute: «Je ne sais pas, j’adore les pharmacies. Je suis toujours à la recherche, à la navigation. »

Confinement? C’est la vie, dit Esther

(Esther Rantzen / COLIN DAVEY)

Dame Esther Rantzen cherche le bon côté du verrouillage. «Je ne me sens pas nostalgique de mon vieil homme normal», dit le présentateur de télévision, ajoutant «J’aime bien être un ermite, ou je l’ai fait jusqu’à présent… Ma plus grande décision est celle de mes trois combinaisons en laine à porter aujourd’hui.» Au lieu de cela, le verrouillage a «effacé» tous les choix qu’elle devait faire auparavant. “Aucune alarme ne doit être réglée, je ne vais nulle part”, écrit-elle dans le Ham & High, “même pas pour mon deuxième jab (comme j’ai 80 ans, j’ai eu mon premier Pfizer juste avant Noël).” Au lieu de cela, elle assiste The Silver Line, sa ligne d’assistance pour les personnes âgées. Un flic juste.

La foi de Paloma en son ami Porter

(Paloma Faith / .)

Paloma Faith peut compter ses étoiles chanceuses. Le musicien américain Gregory Porter se souvient comment il marchait autrefois dans le métro de New York avec sa femme «prêt à faire du karaté pour couper n’importe qui dans le côté de la tête qui s’approche trop de moi et de ma femme, prêt à uppercut, genou, rotonde n’importe qui ou quoi que ce soit … Parce que je marche à New York ». Puis, il raconte son podcast, «hors de nulle part, cette petite silhouette blonde saute dans les airs et m’attrape autour du cou [shouting] «Gregory! Grégory! Alors ma femme lève les poings, et elle dit: “ Dois-je frapper cette nana dans les côtes? ” La chanteuse britannique exubérante a été sauvée d’une réduction en pâte par Porter en s’exclamant “ non, tout est cool, c’est ma fille à la maison ”. Une paloma Paloma.

SW1A

(Johnny Mercer MP / PA)

L’effort de Johnny Mercer pour soutenir ses électeurs avec un événement Facebook Live «demandez-moi n’importe quoi» hier soir a été courageux, mais pas sans ses trolls. Le député conservateur a lu avec désinvolture les questions au fur et à mesure qu’elles arrivaient, notamment «Les moustaches empêchent-elles Covid?» et «Si vous n’aviez pas de pouces et que vous essayiez de manger des sandwichs à la confiture, le fond tomberait-il?». Il a avoué qu’il ne savait pas.

(Laurence Fox / Adrian Lourie)

Laurence Fox offre des «opportunités potentielles» à ses plus fidèles partisans de s’engager encore plus avec The Reclaim Party. La star de Lewis dit que les gens qui sont intéressés par la contestation des «idéologies postmodernes sans espoir» devraient garder un œil sur le site Web de son parti politique. Le Londonien comprend que cela vient après que quelques-uns de ses employés ont dû être licenciés.