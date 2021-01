W

Dominic Cummings fait une déclaration sur les allégations selon lesquelles il a violé les restrictions de verrouillage du coronavirus

L’avocat qui a pris Dominic Cummings lors du voyage notoire de l’ancien assistant de Downing Street à Barnard Castle nous dit que ses mémoires sont en cours d’adaptation pour l’écran.

Nazir Afzal, à droite, dit que Penguin publie une version avec du matériel supplémentaire sur Cummings et nous pouvons nous attendre à un «drame britannique basé sur celui-ci l’année prochaine». L’ancien procureur principal de Londres a déclaré qu’il n’avait pas de préférence quant à qui pourrait le jouer et admet que «Denzel Washington est trop cher».

C’est une bonne nouvelle pour Afzal qui, depuis qu’il est devenu une figure de proue de la campagne de poursuites contre Cummings, a dû déménager à la suite d’attaques contre son domicile.

Il a perdu son frère aîné à Covid-19 l’année dernière et a critiqué la réponse du gouvernement à la pandémie et son «manque de préparation». «La confiance dans le leadership a atteint son plus bas niveau historique», dit-il.

Afzal et ses avocats ont soumis un document à la police de Durham alléguant que Cummings a perverti le cours de la justice dans son récit de ses déplacements dans le nord-est lors du premier verrouillage. Le mois dernier, la force a déclaré qu’elle examinait le document.