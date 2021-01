W

Revenez au journal du Londoner. Tout d’abord, nous avons une révélation accidentelle: la nuit dernière, un intervieweur a laissé échapper que Stephen Daldry dirigera l’adaptation télévisée du roman Shuggie Bain, lauréat du prix Booker de Douglas Stuart. Plus tard, nous entendons parler des batailles de scolarisation à domicile d’Anita Anand et des erreurs de journal intime de David Attenborough.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1611053222 (Stephen Daldry / Dave Benett)

Stephen Daldry dirigera l’adaptation télévisée du roman Shuggie Bain, lauréat du Booker Prize de Douglas Stuart, a-t-il été révélé hier soir.

Stuart était interviewé par Rosie Boycott lors d’un événement 5×15 hier soir lorsque Boycott a déclaré aux auditeurs: «Et nous savons – parce que lorsque nous bavardions avant de passer à l’antenne – que vous êtes sur le point d’avoir un film bientôt de Shuggie Bain, et c’est va être réalisé par Stephen Daldry, qui a en fait retenu votre scénario que vous aviez écrit ». Stuart laissa échapper un petit rire.

En décembre, les producteurs hollywoodiens A24 et Scott Rudin Productions ont acquis les droits de Shuggie Bain en vue d’en faire une émission de télévision. Stuart devait adapter lui-même son travail. Plus tard ce mois-là, il y a eu des rapports selon lesquels le directeur de The Crown Daldry était en «premières discussions» pour travailler sur l’adaptation. Il semble que la baronne Boycott ait peut-être sauté le pistolet sur l’annonce lorsqu’elle a révélé des conversations avant la diffusion mettant en vedette Stuart et Daldry, qui ont également pris la parole lors de l’événement.

Stuart a déclaré au public que la publication de son roman avait été, jusqu’à l’année dernière, «un rêve abandonné pour moi». L’écossais vit à New York où il a passé des décennies à travailler dans la mode. Il a dit qu’il «essaie maintenant de faire le pivot de l’écriture à plein temps».

Lorsqu’on lui a demandé par la baronne Boycott si Shuggie Bain avait changé sa vie, Stuart a déclaré que «ça essaie de changer ma vie mais en ce moment je suis coincé sur le canapé» en raison de la pandémie. Les vaccins et Stephen Daldry pourraient y contribuer.

1611054269

Mère de l’auteur de toutes les signatures

(Robert Muchamore / Corbis via .)

Robert Muchamore a assisté à tant de dédicaces de livres au fil des ans qu’il n’est pas surprenant que l’auteur des enfants ait eu des problèmes. L’une, nous dit-il, impliquait «une maman qui venait et me saisissait». Elle lui a dit: “Mon fils n’a jamais lu auparavant, il a lu tous les livres.” Muchamore continue: «Elle était cette femme gigantesque, elle devait mesurer environ 6 pieds 2 pouces, 6 pieds 3 pouces, et elle m’a littéralement pris de ma chaise… et me fait un câlin. J’étais comme un petit enfant dans ses bras. Comment les choses ont tourné.