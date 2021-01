W

Revenez au journal du londonien. Tout d’abord, nous entendons parler d’Alasdair Gill à la tête d’une initiative caritative visant à fournir un millier de repas par jour aux travailleurs du NHS et à ceux qui en ont besoin. Plus tard, nous entendons parler des jeux d’esprit de Michael Heseltine et David Warburton nous raconte comment G&T l’a aidé à perdre huit pierres.

Alasdair Gill, le fils du regretté écrivain AA Gill et de l’ancienne ministre de l’Intérieur Amber Rudd, participe au lancement d’une initiative caritative visant à fournir mille repas par jour aux travailleurs du NHS et à ceux qui en ont besoin.

Gill est cofondatrice de l’association caritative Family Meal, qui s’est associée au pub Chelsea The Hunter’s Moon pour utiliser sa cuisine pour cuisiner la nourriture.

Rudd est l’un des mécènes de son organisation caritative, qui a été créée cette année lors de la crise des coronavirus. Family Meal travaille également avec d’autres organisations caritatives alimentaires, The Felix Project et Food 4 Heroes.

Gill, photographié ci-dessus avec sa mère et sa sœur journaliste Flora, a jusqu’à présent tenu à l’écart des projecteurs. Il est chef et directeur de Gordon and Gill Catering and Events aux côtés de son co-directeur Christopher Evans-Gordon. Evans-Gordon a déclaré: «Grâce à The Hunter’s Moon, nous pouvons augmenter notre production et livrer encore plus de plats cuisinés à nos héros du NHS et à ceux qui en ont besoin.»

Hubert Beatson-Hird de The Hunter’s Moon a déclaré que la décision de se faufiler était «une évidence pour nous», ajoutant: «Bien que nous ne puissions pas accueillir les clients, le moins que nous puissions faire est de soutenir le NHS et les défavorisés, et ce est notre façon de donner un peu en retour.

Le père de Gill, Adrian, était l’un des écrivains et critiques de restaurants les plus appréciés de sa génération. Il semble que ses enfants avec Rudd aient partagé cet héritage – avec Flora un journaliste et Alasdair un chef. Quand nous avons demandé à Rudd quel était son plat préféré que son fils cuisinait, elle a répondu: «Sa propre recette de pesto et de pâtes – miam.