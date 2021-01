W

Bienvenue sur le liveblog du journal d’aujourd’hui. Tout d’abord, nous entendons parler de la nouvelle force qui fait rage contre les arguments sceptiques communs de Covid: Anti-Virus. Plus tard, nous apprenons l’effet surprenant de Paul Mescal et le rédacteur en chef adjoint de New Stateman nous explique pourquoi son magazine vient de publier une couverture avec le même titre et la même image que celle utilisée pour l’édition de décembre de The Spectator.

Les guerres de coronavirus font rage en ligne avec des sites Web tels que Lockdown Skeptics de Toby Young, mais il y a maintenant une nouvelle force en ville.

Anti-Virus se décrit comme «dédié à démystifier les arguments sceptiques communs à Covid et à mettre en évidence les antécédents de certains des sceptiques Covid les plus influents et les plus systématiquement faux». Lancé par un groupe de groupes de réflexion, de journalistes et d’un député – l’étoile montante des conservateurs Neil O’Brien – il a été mis en ligne cette semaine.

Sam Bowman, chercheur principal à l’Institut Adam Smith, nous dit qu’ils essaient de «relier les points» dans l’écosystème de ce qu’ils considèrent comme des affirmations trompeuses. Anti-Virus a une liste de sceptiques, y compris des universitaires, des journalistes et des utilisateurs de Twitter, dont il documente les arguments.

«Tout le monde fait des erreurs», dit Bowman, mais en voyant les mêmes personnes «toujours dans l’erreur et de la même manière, on se demande ce qui se passe là-bas».

Bowman a également réfléchi à la manière dont le coronavirus avait divisé ceux qui étaient autrefois des alliés idéologiques. «Je trouve vraiment triste que beaucoup de gens que j’aurais jadis considérés comme des compagnons de voyage soient vraiment allés au fond des choses», a-t-il déclaré, ajoutant «d’une autre manière, c’est bien de savoir qu’il y a des gens de toutes les tendances politiques…. [who] réfléchissez à comment résoudre ce problème, comment débattre les uns avec les autres et débattre sainement ».

Bowman a pointé du doigt l’ailier droit Ryan Bourne du Cato Institute. Bourne, dit-il, passe «tellement de temps à se disputer avec ses alliés. Les gens qui hésitent sont plus susceptibles d’être d’accord avec quelqu’un avec qui ils sont d’accord sur neuf questions sur dix. L’intérêt d’avoir un Ryan Bourne disant “Je suis d’accord avec vous sur la fiscalité et la réglementation et les règles habituelles ne s’appliquent pas ici”. Cela a fait énormément de bien. ”

Bowman ajoute que «même si quelques personnes le lisent et sentent qu’elles se rendent compte qu’elles ont été induites en erreur par ceux en qui elles avaient autrefois confiance, ce serait un très bon résultat».

Jouer au jeu d’imitation …

C’est simplement une «coïncidence» que le magazine New Statesman vient de publier une couverture avec le même titre et la même image que celle utilisée pour l’édition de décembre de The Spectator, dit le rédacteur en chef adjoint de NS Tom Gatti. Se référant à l’image de Joe Biden portant le monde sur ses épaules sous le titre «Le fardeau de Biden», Gatti insiste sur le fait que «l’image d’Atlas n’est guère originale». Il a dit «bien que nous admirions nos amis au Spectator», aucun membre de son équipe n’a vu une copie imprimée depuis mars dernier. Si vous ne pouvez pas les battre …